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Жителя Арыси подозревают в приставании к несовершеннолетней

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Мая 2023, 10:15
Жителя Арыси подозревают в приставании к несовершеннолетней

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Туркестанской области проводится досудебное расследование по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней девочки в Арысском районе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«21 мая в Арысский РОП поступило сообщение от местного жителя. По его заявлению полицейскими в ходе проведенных мероприятий в тот же час по горячим следам был задержан подозреваемый, житель Арыси. Данный факт зарегистрирован по ч. 4 ст. 121 УК РК «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемый арестован. Проводятся следственные мероприятия. Здоровье несовершеннолетней стабильное. Согласно заключению экспертизы каких-либо телесных повреждений не обнаружено. В настоящее время девочка находится дома с родителями», - говорится в сообщении.

Иная информация в интересах следствия, в соответствии со ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит.

Вместе с тем, напоминаем, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.


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