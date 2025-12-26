РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    22:30, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Жителя Алматы приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство

    В Алматы мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за нападение на троих человек, в результате которого двое погибли, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тюрьма, колючая проволока
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Как сообщили в городском суде Алматы, его признали виновным в убийстве женщины и ее 6-летней дочери.

    Сообщается, что трагедия произошла в сентябре этого года. Мужчина до смерти избил свою знакомую, ее малолетнюю дочь и мать.

    По информации суда, женщина умерла в больнице от открытой черепно-мозговой травмы, перелома черепа и кровоизлияния в мозг. Ребенок скончался в больнице, так и не придя в сознание, от нанесенных ей побоев.

    Мать погибшей женщины перенесла несколько операций и выжила.

    Суд признал мужчину виновным и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

    Приговор пока не вступил в силу.

    Отмечается, что ранее осужденный уже отбывал наказание за убийство и был освобожден условно-досрочно.

    Напомним, в Астане завершился судебный процесс по делу о смерти трехлетней девочки, скончавшейся во время лечения зубов в частной стоматологической клинике.

    Камшат Абдирайым
