Жителя Алматы приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство
В Алматы мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за нападение на троих человек, в результате которого двое погибли, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в городском суде Алматы, его признали виновным в убийстве женщины и ее 6-летней дочери.
Сообщается, что трагедия произошла в сентябре этого года. Мужчина до смерти избил свою знакомую, ее малолетнюю дочь и мать.
По информации суда, женщина умерла в больнице от открытой черепно-мозговой травмы, перелома черепа и кровоизлияния в мозг. Ребенок скончался в больнице, так и не придя в сознание, от нанесенных ей побоев.
Мать погибшей женщины перенесла несколько операций и выжила.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к пожизненному лишению свободы.
Приговор пока не вступил в силу.
Отмечается, что ранее осужденный уже отбывал наказание за убийство и был освобожден условно-досрочно.
