Жителя Алматы приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство

Как сообщили в городском суде Алматы, его признали виновным в убийстве женщины и ее 6-летней дочери.

Сообщается, что трагедия произошла в сентябре этого года. Мужчина до смерти избил свою знакомую, ее малолетнюю дочь и мать.

По информации суда, женщина умерла в больнице от открытой черепно-мозговой травмы, перелома черепа и кровоизлияния в мозг. Ребенок скончался в больнице, так и не придя в сознание, от нанесенных ей побоев.

Мать погибшей женщины перенесла несколько операций и выжила.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Приговор пока не вступил в силу.

Отмечается, что ранее осужденный уже отбывал наказание за убийство и был освобожден условно-досрочно.

Напомним, в Астане завершился судебный процесс по делу о смерти трехлетней девочки, скончавшейся во время лечения зубов в частной стоматологической клинике.



