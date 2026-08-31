Жителя Алматы наказали за фейк о призыве граждан с заболеваниями

Житель Алматы привлечен к административной ответственности за распространение недостоверной информации о порядке призыва граждан на воинскую службу, передает Kazinform со ссылкой на Министерство обороны РК.

17 июля 2026 года мужчина опубликовал в социальной сети Facebook видеозапись, в которой утверждалось, что граждан могут призвать на воинскую службу при наличии заболеваний.

По факту распространения этой информации была проведена проверка во взаимодействии с компетентными органами. По ее итогам установлено, что распространенные сведения не соответствуют действительности.

15 августа автор публикации был привлечен к административной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При этом отмечается, что решение о годности гражданина к воинской службе принимается по результатам медицинского освидетельствования с учетом состояния здоровья и установленных требований.

Таким образом, утверждения о возможности призыва граждан без учета состояния их здоровья не соответствуют установленному порядку.

Распространение недостоверной информации в предусмотренных законодательством случаях может повлечь ответственность.

Гражданам рекомендуют получать информацию о призыве, порядке прохождения медицинского освидетельствования и других вопросах воинской службы только из официальных источников.

Ранее астанчанин получил три года тюрьмы за фейк о насилии в армии.