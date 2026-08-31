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    Жителя Алматы наказали за фейк о призыве граждан с заболеваниями

    Житель Алматы привлечен к административной ответственности за распространение недостоверной информации о порядке призыва граждан на воинскую службу, передает Kazinform со ссылкой на Министерство обороны РК.

    Жителя Алматы наказали за фейк о призыве граждан с заболеваниями
    Фото: Министерство обороны РК

    17 июля 2026 года мужчина опубликовал в социальной сети Facebook видеозапись, в которой утверждалось, что граждан могут призвать на воинскую службу при наличии заболеваний.

    По факту распространения этой информации была проведена проверка во взаимодействии с компетентными органами. По ее итогам установлено, что распространенные сведения не соответствуют действительности.

    15 августа автор публикации был привлечен к административной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

    При этом отмечается, что решение о годности гражданина к воинской службе принимается по результатам медицинского освидетельствования с учетом состояния здоровья и установленных требований.

    Таким образом, утверждения о возможности призыва граждан без учета состояния их здоровья не соответствуют установленному порядку.

    Распространение недостоверной информации в предусмотренных законодательством случаях может повлечь ответственность.

    Гражданам рекомендуют получать информацию о призыве, порядке прохождения медицинского освидетельствования и других вопросах воинской службы только из официальных источников.

    Ранее астанчанин получил три года тюрьмы за фейк о насилии в армии.

    Армия Фейки Вооруженные силы Минобороны РК
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор