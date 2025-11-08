РУ
    23:00, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Жителя Акмолинской области оштрафовали за незаконную вырубку леса

    В Сандыктауском районе прошел показательный суд по делу о незаконной вырубке деревьев, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу суда.

    Жителя Акмолинской области оштрафовали за незаконную вырубку леса
    Фото: Pexels

    Сандыктауский районный суд рассмотрел административное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконной вырубке деревьев, входящих в лесной фонд. Ущерб государству составил более 40 тысяч тенге, сообщили 

    Суд установил, что мужчина незаконно срубил 3,7 кубометра сосны на территории Больше-Тюктинского лесного хозяйства, что запрещено законом.

    При вынесении решения учли признание вины и раскаяние нарушителя, его материальное положение, возмещение ущерба и отсутствие отягчающих обстоятельств.

    Постановлением суда мужчине назначен административный штраф в размере 275 тысяч тенге с конфискацией незаконно заготовленной древесины и инструмента, использованного при вырубке.

    Для профилактики подобных нарушений в сфере охраны окружающей среды суд провел показательный процесс, пригласив на заседание граждан, ранее привлекавшихся к ответственности за аналогичные правонарушения.

    Ранее мы писали, почему вырубили деревья на берегу реки в ЗКО.

     

    Теги:
    Экология Вырубка деревьев Акмолинская область
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
