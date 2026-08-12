Жительницу Туркестана осудили на пять лет за торговлю новорожденной дочерью

В Павлодаре вынесен приговор по делу о продаже новорожденного ребенка, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

Прокуратурой города Павлодар обеспечено поддержание государственного обвинения по уголовному делу, связанному с незаконной продажей новорожденного ребенка.

Установлено, что жительница города Туркестан 2002 года рождения, испытывая материальные трудности, еще во время беременности решила продать своего будущего ребенка с целью получения денежных средств. Для этого она разместила объявление в сообществе «бала асырап алгым келеди» в социальной сети «ВКонтакте», где нашла покупателя и договорилась о продаже новорожденной девочки за 800 000 теңге.

28 марта 2026 года женщина родила здоровую девочку в Павлодарском областном перинатальном центре № 1.

При координации прокуратуры города в ходе оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий задокументирована преступная деятельность. Покупателю, действовавшему в рамках оперативного мероприятия, переданы денежные средства с заранее зафиксированными серийными номерами.

31 марта 2026 года в одной из квартир города Павлодара осужденная передала новорожденного ребенка вместе с медицинскими документами покупателю и получила вознаграждение в сумме 100 000 теңге.

Приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Павлодар женщина признана виновной по части 1 статьи 135 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Торговля несовершеннолетними») и ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

На основании статьи 74 Уголовного кодекса Республики Казахстан исполнение назначенного наказания отсрочено сроком на 5 лет.

Прокуратура города Павлодар напоминает, что любые незаконные сделки в отношении детей влекут уголовную ответственность и находятся на особом контроле правоохранительных органов.

В апреле этого года в Кыргызстане на 12 лет осудили гражданку Казахстана по уголовному делу о торговле детьми.