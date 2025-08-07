Жительницу Кызылординской области задержали за пропаганду терроризма через TikTok

Сотрудники управления по противодействию экстремизму областного департамента полиции совместно с департаментом КНБ по Кызылординской области и городу Байконыр задержали представительницу деструктивного религиозного течения в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

— В отношении неё проводилось расследование по статьям 174 и 256 Уголовного кодекса РК. В результате приговором Кызылординского городского суда женщина была признана виновной и приговорена к 7 годам лишения свободы, — говорится в сообщении областного департамента полиции.

Ранее в Жамбылской области вынесли приговор группе лиц из 4 человек, занимавшихся распространением литературы, пропагандирующей религиозную рознь.