Жительницу Кызылординской области задержали за пропаганду терроризма через TikTok
39-летняя жительница Кызылординской области распространяла через социальную сеть TikTok аудио- и видеозаписи, пропагандирующие терроризм и разжигающие религиозную рознь, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сотрудники управления по противодействию экстремизму областного департамента полиции совместно с департаментом КНБ по Кызылординской области и городу Байконыр задержали представительницу деструктивного религиозного течения в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
— В отношении неё проводилось расследование по статьям 174 и 256 Уголовного кодекса РК. В результате приговором Кызылординского городского суда женщина была признана виновной и приговорена к 7 годам лишения свободы, — говорится в сообщении областного департамента полиции.
Ранее в Жамбылской области вынесли приговор группе лиц из 4 человек, занимавшихся распространением литературы, пропагандирующей религиозную рознь.