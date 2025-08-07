РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:27, 07 Август 2025 | GMT +5

    Жительницу Кызылординской области задержали за пропаганду терроризма через TikTok

    39-летняя жительница Кызылординской области распространяла через социальную сеть TikTok аудио- и видеозаписи, пропагандирующие терроризм и разжигающие религиозную рознь, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жительницу Кызылординской области задержали за пропаганду терроризма через TikTok
    Фото: ДП Кызылординской области

    Сотрудники управления по противодействию экстремизму областного департамента полиции совместно с департаментом КНБ по Кызылординской области и городу Байконыр задержали представительницу деструктивного религиозного течения в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

    — В отношении неё проводилось расследование по статьям 174 и 256 Уголовного кодекса РК. В результате приговором Кызылординского городского суда женщина была признана виновной и приговорена к 7 годам лишения свободы, — говорится в сообщении областного департамента полиции.

    Ранее в Жамбылской области вынесли приговор группе лиц из 4 человек, занимавшихся распространением литературы, пропагандирующей религиозную рознь.

    Теги:
    Соцсети Терроризм Регионы Казахстана Экстремизм Религия Кызылординская область КНБ TikTok Социальные сети
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают