Продажа мебели через TikTok обернулась приговором суда в Жамбылской области

Жительницу Жамбылской области приговорили к 2,5 годам лишения свободы за мошенничество при продаже мебели через TikTok, причем новый обман она совершила, еще не отбыв наказание по предыдущему делу, передает корреспондент агентства Kazinform.

В апреле 2026 года в TikTok появилось объявление о продаже мебели. Его автор представилась продавцом и предложила приобрести диван по акции за 60 тысяч тенге.

Одна из пользовательниц заинтересовалась предложением и связалась с продавцом по указанному номеру. Для оформления заказа ее попросили заранее перевести 25 тысяч тенге. После получения денег мебель покупательнице так и не доставили, а предполагаемый продавец перестала выходить на связь.

Поняв, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию. В ходе расследования были изучены показания участников дела, свидетельские показания, чеки, банковские выписки и другие материалы, подтвердившие обстоятельства произошедшего.

В суде подсудимая не стала отрицать свою вину. Она призналась в содеянном, раскаялась и добровольно вернула потерпевшей полученные деньги. Женщина подтвердила, что ущерб ей возмещен, и попросила назначить наказание в соответствии с законом.

Прокурор настаивал на наказании в виде двух лет и 8 месяцев лишения свободы. Суд учел признание вины, раскаяние и возврат денег как смягчающие обстоятельства.

При этом выяснилось, что ранее женщина уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество. Очередной обман она совершила во время отбывания прежнего наказания.

По совокупности приговоров суд окончательно назначил ей 2 года и 6 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что павлодарцы потеряли миллионы тенге после заказа мебели через Instagram. Еще одна осужденная получала предоплату за женскую одежду и не отправляла товар, причем новую серию обманов она также совершила во время отбывания прежнего наказания.