Амнистию по делу о мошенничестве незаконно применили к жительнице Карагандинской области

Генеральная прокуратура добилась отмены незаконного применения амнистии к жительнице Карагандинской области, осужденной за мошенничество, передает Kazinform.

Женщина, ранее уже осужденная за мошенничество, в период отбывания наказания вновь совершила аналогичные преступления. Она размещала в Instagram объявления о продаже женской одежды, получала от граждан предоплату, однако товар покупателям не отправляла, а деньгами распоряжалась по своему усмотрению.

Приговором Темиртауского городского суда она была признана виновной и осуждена к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

Позже суд апелляционной инстанции применил к ней Закон «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан» и сократил срок наказания до 2 лет 4 месяцев.

Однако проверка судебных актов показала, что амнистия была применена незаконно. Согласно закону, амнистия не распространяется на лиц, совершивших умышленное преступление в период отбывания наказания по предыдущему приговору.

По протесту Генеральной прокуратуры применение амнистии отменено. Осужденной назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

В Генпрокуратуре отметили, что амнистия является актом гуманизма, однако не освобождает от ответственности лиц, вновь совершивших умышленные преступления.

Ранее житель Кызылорды был осужден за интернет-мошенничество, в результате которого пострадали 154 гражданина.