Житель Кызылорды обманул более 150 казахстанцев через Instagram на 12 млн тенге

Житель Кызылорды осужден за интернет-мошенничество, в результате которого пострадали 154 гражданина, передает Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру.

Судом установлено, что в 2024 году 32-летний житель Кызылорды, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, создал фальшивую страницу в социальной сети Instagram под именем «Dake.87089241173».

Используя личные данные других людей, он вводил граждан в заблуждение, обещая вернуть вложенные средства с прибылью. Деньги потерпевших присваивались через букмекерскую контору «1XBETKZ» и платежную систему «Wooppay Wallet».

В результате мошеннических действий пострадали 154 человека. Общая сумма причиненного материального ущерба составила около 12 млн тенге.

На судебном разбирательстве подсудимый полностью признал вину. С учетом полного возмещения ущерба потерпевшим ему назначено наказание, не связанное с лишением свободы.

Приговором суда от 6 марта 2026 года мужчина осужден к трем годам ограничения свободы. В настоящее время он отбывает наказание под пробационным контролем по месту жительства.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области зафиксировано снижение числа интернет-мошенничеств на 12% и наркопреступлений на 10% по итогам профилактических мер.