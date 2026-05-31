Интернет-мошенничества в Актюбинской области снизились на 12%

В Актюбинской области зафиксировано снижение числа интернет-мошенничеств на 12% и наркопреступлений на 10% по итогам профилактических мер, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

— Прокуратурой Актюбинской области совместно с Управлением по противодействию киберпреступности ДП области продолжается реализация проектов «Актобе — территория без мошенничеств» и «Наркобарьер-2026», направленных на профилактику интернет-мошенничеств и наркопреступности. Благодаря взаимодействию правоохранительных органов, банков второго уровня, местных исполнительных органов и общественности в регионе отмечается снижение уровня преступности, — подчеркнули в прокуратуре.

Количество фактов мошенничества снижено на 6%, интернет-мошенничеств — на 12%. Пресечена деятельность организованной преступной группы с оборотом 3,3 млрд тенге, занимавшейся обналичиванием денежных средств.

По данным ведомства, установлены 150 дропперов, арестованы 6 организаторов, двое объявлены в международный розыск.

— В рамках проекта «Наркобарьер-2026» внедрены цифровые инструменты профилактики. Через мобильное приложение «Avtobys» размещены информационные материалы по предупреждению наркопреступлений с охватом порядка 300 тыс пользователей, — говорится в сообщении.

Также в общественном транспорте организовано регулярное вещание тематических аудиороликов.

Как отмечают в прокуратуре региона, принятые меры уже позволили снизить количество зарегистрированных наркопреступлений на 10%, в том числе фактов сбыта — на 24,5%, хранения наркотических средств — на 19,7%. Работа по системному противодействию преступности в регионе продолжается и находится на постоянном контроле прокуратуры области.