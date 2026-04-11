Павлодарцы потеряли миллионы тенге после заказа мебели

Потерпевшие обивают пороги полиции уже на протяжении нескольких месяцев. Ситуация у всех как под копирку: находили мебельщика через Instagram, он оперативно приезжал на замеры и с договором, брал деньги, а после начинал постоянно оттягивать момент поставки готовой мебели.

Павлодарка Айнура Мухамбетова обратилась к предпринимателю в августе 2025 года. Заплатила 384 тысячи тенге за шкаф в детскую комнату, однако до сих пор вещи детей так и лежат., где придется.

— Оказалось, что я не одна такая пострадавшая, нас очень много и мы все коллективно подали на него жалобу в полицию. Первое дело было открыто в конце 2025 года и после месяца расследования оно было закрыто. Нам даже не объяснили причину, сказали, что это просто нужно в гражданский суд обращаться и недостаточно улик видимо было на тот момент. Хотя пострадавших уже на тот момент было тоже немало. К сожалению, сейчас стало их еще больше. Мы, конечно, не остановились на этом, в этом году добились возобновления расследования, но опять затягивают, — рассказала одна из клиенток мебельной компании Айнура Мухамбетова.

Люди заказывали шкафы, кухни, столы и передавали разные суммы: кто-то по 400 тысяч тенге, а некоторые и больше миллиона. Есть те, кто платит до сих пор рассрочку. При этом, несмотря на уголовное расследование, мебельщик не прекратил принимать заказы. Количество потерпевших продолжает расти.

— По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по статье 190 ч.3 УК РК. Признаны потерпевшими 20 человек, в настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые мероприятия, направленные на полное и всестороннее исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято процессуальное решение — сообщил заместитель начальника Южного ОП УП города Павлодара Алибек Салатов.

Некоторые, конечно, уже повторно сделали заказ в другой фирме и получили все в срок. Однако неудачный опыт отпускать просто так не намерены. Люди надеются все же вернуть деньги.

Напомним, в Астане мошенник под видом оператора связи украл у мужчины 20 миллионов тенге.