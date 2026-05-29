Жительница Туркестанской области впервые стала матерью в 35 лет и сразу родила тройню

В семье жителей Толебийского района на свет появились сразу трое малышей — две девочки и мальчик. Для их 35-летней мамы это первые и долгожданные дети, передает корреспондент агентства Kazinform.

Тройня родилась в Туркестанском областном перинатальном центре № 1. На 35-й неделе беременности врачи провели кесарево сечение.

По данным областного управления здравоохранения, вес новорожденных составил 2120, 1610 и 2190 граммов. Родители назвали детей Фатима, Зухра и Хасан.

Беременность протекала с высоким риском. У будущей мамы выявили ряд сопутствующих патологий, требовавших постоянного медицинского наблюдения.

Фото: управление здравоохранения Туркестанской области

— У женщины диагностировали тяжелую преэклампсию, многоплодную беременность, эпилептиформный синдром и гестационный пиелонефрит. Несмотря на это, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи и профессиональной работе специалистов перинатального центра состояние матери и детей удалось стабилизировать. Сейчас они чувствуют себя хорошо, дети находятся на грудном вскармливании, — сообщили в управлении здравоохранения Туркестанской области.

После завершения послеродового наблюдения и выхаживания женщину вместе с первенцами выписали домой. 35-летняя мама поблагодарила врачей за оказанную помощь и поддержку.

С начала года это уже пятая тройня, зарегистрированная в Туркестанской области. Ранее Kazinform сообщал о рождении тройни у 38-летней жительницы региона. Девочек назвали Сафия, Садия и Самия.