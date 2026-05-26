Четвертая с начала года тройня родилась в Туркестанской области

В областном перинатальном центре №2 Туркестанской области родилась тройня. На свет появились три девочки, которым родители дали имена Сафия, Садия и Самия, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации областного управления здравоохранения, малышки появились на свет 4 мая на 32-й неделе беременности. По медицинским показаниям врачи провели матери кесарево сечение.

Фото: управление здравоохранения Туркестанской области.

Вес новорожденных составил 1775, 1990 и 1850 граммов.

— Состояние недоношенных детей сейчас стабильное. Они находятся на грудном вскармливании, хорошо усваивают питание и прибавляют в весе. Девочек назвали Сафия, Садия и Самия, — сообщили в управлении здравоохранения Туркестанской области.

Семья проживает в селе Карамурт Сайрамского района. Матери тройняшек Турсынай Орынбаевой 38 лет. По профессии она работает дефектологом-логопедом. Отец детей Мамуржан Орынбаев преподает трудовое обучение в сельской школе. До рождения малышек супруги воспитывали двух дочерей и сына.

По словам многодетной матери, о том, что семья ждет тройню, врачи сообщили на 14-й неделе беременности во время ультразвукового обследования.

— Когда я узнала, что у нас будет тройня, сначала растерялась. В тот момент одновременно были и волнение, и страх, и большая радость. Благодарим врачей, неонатологов и медицинских сестер за помощь и поддержку, — рассказала Турсынай Орынбаева.

Мать и новорожденных выписали домой спустя 22 дня. К этому времени вес девочек достиг 2018, 2010 и 2008 граммов. Все это время дети находились под наблюдением врачей в реанимации и в отделении для новорожденных, нуждающихся в специальном уходе.

С начала 2026 года в областном перинатальном центре №2 появились на свет 1810 детей, в том числе одна тройня и 35 двоен.

Эта тройня стала уже четвертой, зарегистрированной с начала года в Туркестанской области. Ранее сообщалось, что 41-летняя жительница Туркестана после рождения сыновей-тройняшек стала матерью пятерых детей.