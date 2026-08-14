KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Жительница Туркестанской области получила два года за убийство новорожденного

    В Туркестанской области женщина после родов оставила новорожденного в выгребной яме и засыпала его землей, пытаясь скрыть рождение ребенка. Суд признал ее виновной в убийстве младенца, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суд. приговор
    Фото: Pixabay

    Уголовное дело рассмотрел Сайрамский районный суд. Женщину признали виновной по части 2 статьи 100 УК РК.

    Судом установлено, что в апреле 2025 года подсудимая забеременела. О своем положении она никому из родственников не сообщала, на медицинский учет по беременности не вставала и обследования не проходила.

    — В декабре 2025 года, находясь у себя дома в Сайрамском районе, женщина на девятом месяце беременности родила живого ребенка в уличном туалете во дворе дома. С целью скрыть факт родов и не предпринимая никаких действий для сохранения жизни младенца, она оставила новорожденного в выгребной яме и засыпала его песком, землей и камнями, — следует из материалов суда.

    В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала свою вину. Государственный обвинитель просил назначить ей два года ограничения свободы.

    — Приговором суда от 20 мая 2026 года Д. признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 100 УК РК. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года, — сообщили в пресс-службе Туркестанского областного суда.

    Приговор вступил в законную силу.

    Ранее сообщалось, что жительницу Туркестана осудили на пять лет за торговлю новорожденной дочерью.

    Туркестанская область Регионы Казахстана Суды Приговор Убийство Новорожденный
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор