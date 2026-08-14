Жительница Туркестанской области получила два года за убийство новорожденного

В Туркестанской области женщина после родов оставила новорожденного в выгребной яме и засыпала его землей, пытаясь скрыть рождение ребенка. Суд признал ее виновной в убийстве младенца, передает корреспондент агентства Kazinform.

Уголовное дело рассмотрел Сайрамский районный суд. Женщину признали виновной по части 2 статьи 100 УК РК.

Судом установлено, что в апреле 2025 года подсудимая забеременела. О своем положении она никому из родственников не сообщала, на медицинский учет по беременности не вставала и обследования не проходила.

— В декабре 2025 года, находясь у себя дома в Сайрамском районе, женщина на девятом месяце беременности родила живого ребенка в уличном туалете во дворе дома. С целью скрыть факт родов и не предпринимая никаких действий для сохранения жизни младенца, она оставила новорожденного в выгребной яме и засыпала его песком, землей и камнями, — следует из материалов суда.

В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала свою вину. Государственный обвинитель просил назначить ей два года ограничения свободы.

— Приговором суда от 20 мая 2026 года Д. признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 100 УК РК. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года, — сообщили в пресс-службе Туркестанского областного суда.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что жительницу Туркестана осудили на пять лет за торговлю новорожденной дочерью.