Жительница Талдыкоргана отсудила место в очереди на землю спустя 17 лет

Ранее специализированный межрайонный административный суд отказал ей, признав действия аппарата акима Еркинского сельского округа законными. Однако женщина с этим не согласилась и обратилась в вышестоящую инстанцию.

Как выяснилось в ходе разбирательства, заявительницу поставили в очередь еще в октябре 2006 года — тогда она была под номером 2325. Спустя два года при передаче списков в сельский акимат ее позиция уже изменилась — 1759. А дальше ситуация практически «замерла»: к апрелю 2025 года в электронном реестре она значилась под номером 1751. То есть за 17 лет очередь продвинулась всего на восемь позиций.

При этом материалы дела показали совсем другую картину. Только с 2009 по 2013 годы в Еркинском сельском округе было выдано не менее 462 участков под ИЖС. Логично, что при таком объеме распределения движение очереди должно было быть заметно быстрее.

Суд обратил внимание на этот дисбаланс. Представители акимата не смогли внятно объяснить, почему очередь практически не двигалась и по какому принципу формировались номера в электронном реестре.

В итоге апелляционная инстанция пришла к выводу, что действия государственного органа были незаконными. Решение суда первой инстанции отменили, а иск заявительницы удовлетворили.

Теперь аппарат акима Еркинского сельского округа обязан принять новое решение с учетом реального продвижения очереди за все годы ожидания и восстановить женщину в списке на получение земельного участка.

Сообщается, что постановление уже вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что при получении участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) важно соблюдать установленные требования: в частности, завершить строительство жилого дома в течение трех лет, иначе участок может быть изъят в установленном законом порядке.