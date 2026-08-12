Жительница Петропавловска отсудила у акимата ущерб за затопление дома

Судом № 2 города Петропавловска рассмотрено гражданское дело о возмещении имущественного вреда, причиненного в результате затопления жилого дома, передает агентство Kazinform со ссылкой на городской суд.

Установлено, что в марте 2024 года после начала сноса соседних домов произошло затопление жилого дома истца. В связи с невозможностью проживания в своем доме она была вынуждена арендовать другое жилье.

Как установлено судом, причиной затопления стало повреждение крана в одном из соседних домов при неотключенном водоснабжении.

На момент происшествия собственником данного дома являлось коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска», право собственности которого было зарегистрировано в ноябре 2023 года.

— Согласно законодательству собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. При переходе права собственности на объект новый владелец также обязан обратиться по вопросу заключения договора на водоснабжение либо его отключения. Однако соответствующее обращение отделом ЖКХ произведено не было, — сообщили в суде.

Учитывая установленные обстоятельства, суд возложил ответственность за причиненный вред на отдел ЖКХ и удовлетворил иск частично, взыскав в пользу истца ущерб, причиненный затоплением, а также расходы, связанные с вынужденной арендой жилья.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

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