Житель Тараза отсудил 6,5 млн тенге после покупки угнанного автомобиля

Мужчина купил Hyundai Elantra, но через несколько месяцев лишился ее, так как автомобиль оказался вещественным доказательством по уголовному делу, передает корреспондент агентства Kazinform.

Гражданское дело рассмотрел Таразский городской суд. Спор возник между покупателем и продавцом автомобиля Hyundai Elantra 2022 года выпуска. Сделку стороны заключили в июне 2024 года, а стоимость машины составила 6,5 млн тенге.

Однако уже в октябре того же года автомобиль изъяли сотрудники полиции. Как выяснилось, машина проходила по уголовному делу, расследуемому в Алматы, и была признана вещественным доказательством.

Во время судебного разбирательства история автомобиля стала выглядеть еще более запутанной. По материалам дела, ранее транспортное средство выбыло из владения законного собственника в результате угона, после чего было перепродано. Кроме того, данные машины не совпали со сведениями, указанными в техническом паспорте.

Отдельное внимание суд обратил на VIN-номер. Аналогичный автомобиль с точно таким же идентификационным номером нашли на сайтах объявлений в Самаре, в Российской Федерации, что подтверждало фиктивность документов, представленных при продаже.

В итоге суд пришел к выводу, что покупатель приобрел автомобиль, который фактически не соответствовал данным, указанным в документах. В связи с чем его иск был удовлетворен в полном объеме.

Договор купли-продажи расторгнут. Ответчик вернет полученные за автомобиль 6,5 млн тенге, а также сумму госпошлины и расходы на оплату помощи представителя.

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