Жительница Кокшетау купила в автосалоне автомобиль из международного розыска

Покупая в 2023 году у официального дилера автомобиль Hyundai Tucson, Марал Иманбаева и предположить не могла, чем в будущем обернется для нее эта покупка. Машина оформлялась в кредит, и, как признается женщина, сделка выглядела абсолютно законной и безопасной. Однако проблемы начались спустя два с половиной года, когда ее вызвали в полицию и сообщили шокирующую новость: автомобиль находится в международном розыске с 2021 года. Как оказалось, машина была украдена в Москве.

— При покупке я сдала в салон свою старую машину, у них как раз была какая-то акция, а оставшуюся сумму взяла в кредит. Сам автомобиль стоил 13,5 миллиона тенге, не считая того, что я оплатила страховку, проценты. А 29 сентября 2025 года нас просто вызвали, составили протокол и изъяли машину, оставив меня без транспорта и каких-либо реальных объяснений, как подобное вообще могло произойти при покупке в официальном автосалоне, — рассказала Марал.

Изначально в самом автосалоне, по словам пострадавшей, пообещали вернуть деньги за автомобиль и даже дали расписку, что сделают это в течение 2-3 недель. Но по истечении времени написали письмо, что деньги все же возвращать не будут, потому как и сами не знали криминальную историю этого автомобиля.

— На сегодняшний день я осталась без машины, денег, еще и до сих пор оплачиваю кредит за автомобиль — и буду это делать до 2030 года. Я считаю, что в моей ситуации может оказаться любой казахстанец, поэтому хотела бы защитить права потребителя и узнать, кто должен все же отвечать? Автосалон, которому государство доверило продавать автомобили, или же все-таки крайней остаюсь я? Это ведь какая-то цепочка. У меня договор только с автосалоном. Они, наверное, должны разбираться дальше — у кого они приобретали авто, — отметила Марал.

Женщина обращалась в полицию и даже была на приеме у заместителя руководителя департамента, но в ведомстве ей пояснили, что речь идет о гражданско-правовом споре, который подлежит рассмотрению в суде.

— По закону я являюсь добросовестным покупателем, все документы у меня есть. Машина до сих пор стоит в залоге у банка, оформлена она в госучреждении — в ЦОНе. Обратилась в суд, но и там отказали в расторжении договора. Сейчас я подаю на апелляцию. Написала также заявление в прокуратуру, — добавляет Марал.

Как следует из решения кокшетауского городского суда, «в силу статьи 72 ГПК, доказательств суду истцом в том, что она находилась в заблуждении относительно природы сделки, не представлено. В июне 2025 года истице стало известно, что транспортное средство, приобретенное ею, находилось в угоне в России. На территории Казахстана было установлено три собственника и транспорт имел выданные регистрационные номера. Других доказательств, свидетельствующих о том, что истица находилась в заблуждении относительно природы сделки, суду не представлено, все условия заключенного договора между сторонами соблюдены. Следовательно, правовых оснований для удовлетворений требования судом не установлено и требование подлежит отказу».

Между тем, как сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей Акмолинской области, в ситуации Марал было допущено явное нарушение прав потребителя. Женщине стоило сразу обратиться в ведомство, которое помогло бы составить досудебную претензию и даже выступило бы в качестве третьей стороны в суде. Однако вмешаться после приговора суда они уже не могут.

По мнению известного юриста Сергея Уткина, ситуация говорит о том, что человек явно находился в заблуждении при совершении сделки, ведь он не знал о том, что машина угнана и он не сможет ей пользоваться. Продавец тоже был не в курсе. Обычно в подобных случаях суды возвращают все в исходное состояние, то есть, машину отдают салону, а деньги — человеку. А дальше уже действует салон: он ведь тоже откуда-то взял эту машину. Теперь уже салон обращается в суд и просит признать свою сделку недействительной.

Прокомментировали ситуацию и в департаменте полиции Акмолинской области.

— По обращению жительницы Кокшетау возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 386 УК РК (подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства, сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером). В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия по установлению обстоятельств инцидента, — отметили в ведомстве.

В полиции также пояснили, что в сентябре 2025 года в управление полиции города Кокшетау из следственного департамента МВД России поступило международное поручение. В ходе изучения материала было установлено, что в 2021 году в городе Москве зарегистрирован факт угона автомашины марки Hyundai Tucson, которая впоследствии была незаконно переоформлена на территории Республики Казахстан и продана.

— Согласно международному поручению, автомашина была установлена и изъята. В настоящее время данное транспортное средство признано в качестве вещественного доказательства и находится на хранении на специализированной стоянке в городе Кокшетау, — резюмировали в полиции.

Между тем, в дилерском центре Hyundai Kokshetau тоже сделали официальное заявление по ситуации с автомобилем, находящимся в международном розыске.

— В связи с ситуацией, сложившейся вокруг изъятия автомобиля у нашей клиентки, Дилерский центр Hyundai Kokshetau считает необходимым прояснить свою позицию. Прежде всего, мы выражаем искреннее сочувствие владелице автомобиля. Ситуация, в которой добросовестный покупатель оказывается заложником мошеннических схем, совершенных третьими лицами в прошлом, является крайне тяжелой. Мы заинтересованы в справедливом и законном разрешении ситуации, поскольку из-за мошеннических действий неустановленных лиц также пострадала репутация и доброе имя нашей компании, и продолжаем предпринимать все возможные действия в рамках действующего законодательства, — пояснили в центре.

Представители центра Hyundai Kokshetau также разъяснили фактические обстоятельства дела. Так, на момент выкупа и продажи автомобиля все предусмотренные законодательством проверки были проведены добросовестно.

Известно, что автомобиль прибыл в Казахстан из Российской Федерации. По официальным государственным базам и доступным проверочным системам автомобиль не числился в розыске, неоднократно сменил несколько владельцев на территории Казахстана и без ограничений ставился на государственный учет.

Автомобиль был выкуплен дилерским центром по программе Trade-in у частного лица, и в дальнейшем реализован нынешней собственнице автомобиля, также по программе Trade-in. Объективных оснований сомневаться в его правовом статусе у дилерского центра не было.

— В отношении автомобиля возбуждено уголовное дело, он признан вещественным доказательством и в настоящее время находится на специализированной стоянке. Установлено, что автомобиль числился в розыске в РФ и был незаконно переоформлен до ввоза и последующей реализации на территории РК. В настоящее время, в связи с тем, что автомобиль признан вещественным доказательством, любые юридические и технические действия с ним, включая возврат или выкуп, невозможны до завершения следственных и судебных процедур, — пояснили в центре.

