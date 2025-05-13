Жительниц Семея осудили за организацию финансовой пирамиды

С сентября по октябрь 2023 года они проводили встречи и семинары в офисе компании в городе Семей, занимаясь регистрацией новых участников, созданием аккаунтов в системе компании и распространением агитационных материалов через мессенджер «WhatsApp». Деятельность была направлена на вовлечение граждан в систему под предлогом инвестиций в электронную валюту и получения бонусов.

Приговором суда двум виновным назначено наказание в виде 4 и 3 лет ограничения свободы соответственно с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на 2 года. Причиненный ущерб возмещён частично.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее департаментом экономических расследований по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды, маскирующейся под инвестиционный проект «Harmony RiderTechnology» (HRT).