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    15:28, 13 Май 2025 | GMT +5

    Жительниц Семея осудили за организацию финансовой пирамиды

    Суд № 2 города Семей признал двух жительниц города виновными в организации и проведении деятельности, связанной с финансовой пирамидой, причинившей ущерб 26 гражданам на общую сумму 20 млн тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру.

    финансовая пирамид
    Фото: Freepik

    С сентября по октябрь 2023 года они проводили встречи и семинары в офисе компании в городе Семей, занимаясь регистрацией новых участников, созданием аккаунтов в системе компании и распространением агитационных материалов через мессенджер «WhatsApp». Деятельность была направлена на вовлечение граждан в систему под предлогом инвестиций в электронную валюту и получения бонусов.

    Приговором суда двум виновным назначено наказание в виде 4 и 3 лет ограничения свободы соответственно с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на 2 года. Причиненный ущерб возмещён частично.

    Приговор вступил в законную силу.

    Ранее департаментом экономических расследований по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды, маскирующейся под инвестиционный проект «Harmony RiderTechnology» (HRT).

    Теги:
    Семей Мошенничество Генпрокуратура Регионы Казахстана Область Абай Прокуратура Финансовая пирамида
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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