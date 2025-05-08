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    12:27, 08 Май 2025 | GMT +5

    Новую финансовую пирамиду выявили в Казахстане

    Департаментом экономических расследований по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды, маскирующейся под инвестиционный проект «Harmony RiderTechnology» (HRT), передает агентство Kazinform.

    пирамида
    Фото: АФМ

    Организация, позиционировавшая себя как американская компания, якобы занимающаяся прокатом электросамокатов, обещала гражданам ежедневный доход в размере от 12 до 690 долларов США.

    Также предлагались бонусы в криптовалюте за привлечение новых инвесторов. На практике выплаты осуществлялись за счёт поступлений от новых вкладчиков, что явно свидетельствует о признаках финпирамиды.

    В результате мошеннической схемы пострадало более 100 человек. Общая сумма привлечённых средств составила 197 млн тенге. Похищенные деньги переводились на криптокошельки, а затем — на личные банковские счета.

    В рамках уголовного дела арестовано имущество на сумму более 70 млн тенге.

    Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд.

    Прокуратура Актюбинской области напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность и не вкладывать средства в сомнительные предприятия.

    Ранее в Костанае осудили руководителя подразделения финансовой пирамиды Finiko.

    Теги:
    Мошенничество Регионы Казахстана Прокуратура Актобе Актюбинская область Финансовая пирамида
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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