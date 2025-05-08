Новую финансовую пирамиду выявили в Казахстане

Организация, позиционировавшая себя как американская компания, якобы занимающаяся прокатом электросамокатов, обещала гражданам ежедневный доход в размере от 12 до 690 долларов США.

Также предлагались бонусы в криптовалюте за привлечение новых инвесторов. На практике выплаты осуществлялись за счёт поступлений от новых вкладчиков, что явно свидетельствует о признаках финпирамиды.

В результате мошеннической схемы пострадало более 100 человек. Общая сумма привлечённых средств составила 197 млн тенге. Похищенные деньги переводились на криптокошельки, а затем — на личные банковские счета.

В рамках уголовного дела арестовано имущество на сумму более 70 млн тенге.

Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд.

Прокуратура Актюбинской области напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность и не вкладывать средства в сомнительные предприятия.

Ранее в Костанае осудили руководителя подразделения финансовой пирамиды Finiko.