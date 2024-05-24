Жители села Маралды против строительства золотодобывающего предприятия: Канат Шарлапаев разъяснил ситуацию

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев прокомментировал ситуацию в селе Маралды Восточно-Казахстанской области, где население выступает против строительства золотодобывающего предприятия, передает корреспондент агентства Kazinform.

В кулуарах Сената журналисты спросили у министра: «Не собираетесь ли вы посетить Маралды и каковы там запасы золота?»

— В Маралды выехал вице-министр промышленности и строительства совместно с представителями других коллег. Они сейчас находятся там или в ближайшее время будут. К сожалению, так сложилось, что ответственный иностранный инвестор пал жертвой, того, что я могу назвать — активности очень небольшой группы людей, которые под предлогом экологических опасений ограничивают развитие самого села Маралды, — сказал Канат Шарлапаев.

По его слова инвестор обеспечит местное население рабочими местами.

— Приходит инвестор, вкладывает деньги, строит фабрику, да. Чуть более 300 человек живёт в Маралды и каждому из них было приготовлено рабочее место. Инвестор взял на себя обязательства по строительству дорог, социальной инфраструктуре и так далее. Но всегда находится горстка людей, которая почему-то считает, что они, не проживая даже иногда в этом селе, имеют право диктовать, как работает иностранный инвестор, очень ответственный. В этом плане я считаю, что государство для создания рабочих мест, для развития социальной инфраструктуры должно работать над привлечением иностранных инвесторов, — заявил Канат Шарлапаев.

Министр пояснил, что под «горсткой людей» он не подразумевает население самого поселка.

— Я очень близко знаком с ситуацией. Я об этом говорю, исходя из понимания, что есть жители Маралды, непосредственно самого села, и есть люди, которые не совсем проживая даже в селе, пытаются каким-то образом повлиять на то, что, может быть, непосредственного отношения к ним не имеет. Когда я говорю «горстка людей», я ни в коем случае не имею в виду жителей села Маралды. Я имею в виду людей, которые пользуясь ситуацией и играя, может быть, в какой-то степени на непонимании процесса производства, запугивают население села. Когда я так высказываюсь, я имею в виду, конечно же, только тех людей, которые, к сожалению, пользуясь своими навыками работы в социальных сетях, навыками, может быть даже работы с журналистским сообществом, этот вопрос поднимают до степени, наверное, того, что у нас не все иностранные инвесторы дальше готовы сотрудничать с Казахстаном из-за таких вещей, — подчеркнул Канат Шарлапаев.

По его словам, выгода очевидна, так как будут созданы рабочие места и будут выплачиваться 7,5% налога на добычу полезных ископаемых.

— И третье — это, конечно же, то, что это золото будет поступать в золотовалютный резерв Казахстана, его будет покупать Наицональный банк, – резюмировал глава минпрома.

Напомним, ранее сообщалось о несанкционированном собрании, которое устроили противники строительства золотоизвлекательной фабрики в ВКО.

В 2023 году мажилисмен Ринат Заитов направил депутатский запрос первому заместителю Премьер-Министра Роману Скляру о строящейся золотодобывающей фабрике на берегу реки Маралды в Восточно-Казахстанской области