Несанкционированное собрание устроили противники строительства золотоизвлекательной фабрики в ВКО

В селе Маралды Курчумского района состоялось несанкционированное собрание группы лиц и представителя партии «Байтақ» выступающих против строительства золотоизвлекательной фабрики. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Информационный центр ВКО№

- По окончании собрания около 100 жителей Маралды прибыли на место строительства для снятия видеообращения о приостановлении строительства фабрики. В дальнейшем они ворвались на территорию фабрики. По информации руководства предприятия, их сотрудники получили телесные повреждения, а также был нанесен материальный ущерб. Для обеспечения личной безопасности работники и охранники предприятия были вынуждены покинуть территорию предприятия. Сотрудники полиции и СОБР призвали собравшихся к правопорядку и разъяснили законодательство, при этом силовые действия к ним не применялись, - сообщили в Инфоцентре.

Департаментом полиции ВКО проводятся следственные мероприятия в рамках досудебного расследования. По результатам будет дана правовая оценка.

С 2013 года в районе села Маралды проводились геолого-разведывательные работы. После обнаружения запасов в 2022 году начат проект по строительству золотоизвлекательной фабрики.