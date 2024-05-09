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    15:29, 09 Май 2024 | GMT +6

    Несанкционированное собрание устроили противники строительства золотоизвлекательной фабрики в ВКО

    полиция
    Фото: ДП СКО

    В селе Маралды Курчумского района состоялось несанкционированное собрание группы лиц и представителя партии «Байтақ» выступающих против строительства золотоизвлекательной фабрики. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Информационный центр ВКО№

    - По окончании собрания около 100 жителей Маралды прибыли на место строительства для снятия видеообращения о приостановлении строительства фабрики. В дальнейшем они ворвались на территорию фабрики. По информации руководства предприятия, их сотрудники получили телесные повреждения, а также был нанесен материальный ущерб. Для обеспечения личной безопасности работники и охранники предприятия были вынуждены покинуть территорию предприятия. Сотрудники полиции и СОБР призвали собравшихся к правопорядку и разъяснили законодательство, при этом силовые действия к ним не применялись, - сообщили в Инфоцентре.

    Департаментом полиции ВКО проводятся следственные мероприятия в рамках досудебного расследования. По результатам будет дана правовая оценка.

    С 2013 года в районе села Маралды проводились геолого-разведывательные работы. После обнаружения запасов в 2022 году начат проект по строительству золотоизвлекательной фабрики.

    - Проект был одобрен профильными министерствами, были даны заключения о безопасности производства для окружающей среды. Были проведены общественные слушания и круглые столы, на которых эксперты различных ведомств и организаций, в том числе независимых, дали исчерпывающие заключения об экологической безопасности проекта, - пояснили в Инфоцентре ВКО.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Регионы Золото Борьба с преступностью Криминал Строительство Происшествия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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