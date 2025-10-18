Жители Жетысу теряют скот на железной дороге и просят оградить пути
В Коксуском районе области Жетысу владельцы крестьянских хозяйств регулярно теряют скот на железной дороге. Сельчане жалуются, что животные гибнут под колесами поездов из-за отсутствия специального ограждения, передает корреспондент Kazinform.
Фархад Бубекулов, владелец хозяйства вблизи села Айнабулак, разводит лошадей уже более шести лет. По его словам, ежегодно на железнодорожных путях погибает до двух его лошадей. С аналогичной проблемой сталкиваются и другие фермеры.
— Мое хозяйство граничит с железнодорожной и автомобильной дорогами. Лошади — животные свободолюбивые, находятся на вольном выпасе. Но из-за отсутствия ограждений они выходят на пути и гибнут. Помимо того, что мы теряем животных, еще и оплачиваем штрафы за остановку поездов, — рассказал Фархад Бубекулов.
Местные фермеры просят ответственные органы установить защитные ограждения вдоль путей в местах массового выпаса скота.
Редакция Kazinform обратилась за разъяснением в филиал АО «НК «Қазақстан темір жолы» — «Дирекция магистральной сети». В компании подтвердили, что проблема действительно существует и имеет тенденцию к росту.
По данным Дирекции, за восемь месяцев 2025 года зарегистрировано 458 случаев наезда поездов на скот.
В компании напомнили, что, согласно статье 20 Закона РК «О железнодорожном транспорте», вдоль железных дорог устанавливаются охранные зоны с особыми условиями землепользования, где выпас домашних животных запрещён.
— в Типовых правилах выпаса сельскохозяйственных животных (приказ Министра сельского хозяйства РК от 29 апреля 2020 года № 145) прямо указано, что выпас скота в полосах отвода железных и автомобильных дорог недопустим, а местные исполнительные органы должны предоставлять пастбища на безопасном расстоянии от путей, — добавили в ведомстве.
Аналогичные ограничения содержатся в Правилах нахождения граждан в зонах повышенной опасности железнодорожного транспорта (приказ от 30 января 2015 года № 83).
В Дирекции уточнили, что ежегодно проводится строительство и ремонт специальных ограждений, а также профилактическая работа с населением для предотвращения выхода животных на пути.
Тем не менее, фермеры считают, что предпринятых мер недостаточно и продолжают настаивать на необходимости сплошного ограждения железной дороги на участках, прилегающих к пастбищам.
