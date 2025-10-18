Жители Жетысу теряют скот на железной дороге и просят оградить пути

Фархад Бубекулов, владелец хозяйства вблизи села Айнабулак, разводит лошадей уже более шести лет. По его словам, ежегодно на железнодорожных путях погибает до двух его лошадей. С аналогичной проблемой сталкиваются и другие фермеры.

— Мое хозяйство граничит с железнодорожной и автомобильной дорогами. Лошади — животные свободолюбивые, находятся на вольном выпасе. Но из-за отсутствия ограждений они выходят на пути и гибнут. Помимо того, что мы теряем животных, еще и оплачиваем штрафы за остановку поездов, — рассказал Фархад Бубекулов.

Местные фермеры просят ответственные органы установить защитные ограждения вдоль путей в местах массового выпаса скота.

Редакция Kazinform обратилась за разъяснением в филиал АО «НК «Қазақстан темір жолы» — «Дирекция магистральной сети». В компании подтвердили, что проблема действительно существует и имеет тенденцию к росту.

По данным Дирекции, за восемь месяцев 2025 года зарегистрировано 458 случаев наезда поездов на скот.

В компании напомнили, что, согласно статье 20 Закона РК «О железнодорожном транспорте», вдоль железных дорог устанавливаются охранные зоны с особыми условиями землепользования, где выпас домашних животных запрещён.

— в Типовых правилах выпаса сельскохозяйственных животных (приказ Министра сельского хозяйства РК от 29 апреля 2020 года № 145) прямо указано, что выпас скота в полосах отвода железных и автомобильных дорог недопустим, а местные исполнительные органы должны предоставлять пастбища на безопасном расстоянии от путей, — добавили в ведомстве.

Аналогичные ограничения содержатся в Правилах нахождения граждан в зонах повышенной опасности железнодорожного транспорта (приказ от 30 января 2015 года № 83).

В Дирекции уточнили, что ежегодно проводится строительство и ремонт специальных ограждений, а также профилактическая работа с населением для предотвращения выхода животных на пути.

Тем не менее, фермеры считают, что предпринятых мер недостаточно и продолжают настаивать на необходимости сплошного ограждения железной дороги на участках, прилегающих к пастбищам.

