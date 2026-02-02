Жители Жетысу перевели дропперам более 36 млн тенге

По данным правоохранительных органов, организатором преступной схемы оказался 23-летний житель Алматы. Он создал подпольный call-центр с четким распределением ролей между участниками — от операторов до так называемых «дропов», через которых выводились похищенные деньги.

— Злоумышленники действовали через социальные сети и мессенджер Telegram, вводя граждан в заблуждение под различными предлогами. Для обналичивания средств использовались специальные сервисы и подставные лица, — сообщили в полиции.

В результате мошеннических действий пострадали 57 человек. В отдельных случаях сумма ущерба превышала один миллион тенге. Общий материальный ущерб составил более 36 миллионов тенге.

В настоящее время полицейские продолжают работу по установлению и задержанию остальных участников преступной группы, которые могут находиться в разных регионах Казахстана. Материалы уголовного дела направлены в суд.

В департаменте полиции области Жетысу напомнили гражданам о необходимости сохранять бдительность, не доверять сомнительным звонкам и сообщениям, а также незамедлительно сообщать о фактах мошенничества в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что трое мужчин подозреваются в причастности к «дроп-схемам» в Жетысу.