    11:23, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Трое мужчин подозреваются в причастности к «дроп-схемам» в Жетысу

    Как сообщили в правоохранительных органах, сотрудники киберполиции области Жетысу при координации прокуратуры региона задержали троих молодых людей в возрасте от 19 до 22 лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    арест
    Фото: pixabay

    Они подозреваются в принуждении гражданина к открытию банковских счетов для последующего использования в незаконных финансовых операциях.

    По данным следствия, злоумышленники действовали по предварительному сговору и оказывали психологическое давление на потерпевшего. Полученные банковские реквизиты предположительно использовались в противоправных целях.

    — В настоящее время подозреваемые арестованы. Проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела, — сообщили в полиции.

    Правоохранительные органы предупреждают, что участие в «дроп-схемах», передача банковских карт, счетов и персональных данных третьим лицам влекут уголовную ответственность. Любые попытки вовлечения граждан в незаконные финансовые схемы будут пресекаться в рамках действующего законодательства.

    Ранее сообщалось, как жители Шымкента перевели дропперам более 40 млн тенге

    Теги:
    Мошенничество Арест Полиция Область Жетысу
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
