Трое мужчин подозреваются в причастности к «дроп-схемам» в Жетысу

Они подозреваются в принуждении гражданина к открытию банковских счетов для последующего использования в незаконных финансовых операциях.

По данным следствия, злоумышленники действовали по предварительному сговору и оказывали психологическое давление на потерпевшего. Полученные банковские реквизиты предположительно использовались в противоправных целях.

— В настоящее время подозреваемые арестованы. Проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела, — сообщили в полиции.

Правоохранительные органы предупреждают, что участие в «дроп-схемах», передача банковских карт, счетов и персональных данных третьим лицам влекут уголовную ответственность. Любые попытки вовлечения граждан в незаконные финансовые схемы будут пресекаться в рамках действующего законодательства.

Ранее сообщалось, как жители Шымкента перевели дропперам более 40 млн тенге