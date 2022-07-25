25 Июля 2022 23:07

Жители Туркестана активно принимают участие в фестивале Tartyl Fest

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Шестой по счету республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике проходит в Туркестане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие проходит в городском амфитеатре. Заместитель акима Туркестана Ерлан Кузембаев, амбассадор проекта, общественный деятель, тренер и актер Айтым Жакупов открыли фестиваль.

Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

В фестивале принимают участие около 270 человек, онлайн-регистрацию прошли 390 человек. Среди участвующих есть три пары близнецов: Хасан и Хусан, Хусан и Хасан, а также ребята по имени Нурасыл и Ерасыл, которые специально приехали, чтобы принять участие в данном фестивале.

По словам организаторов, самому взрослому участнику турнира Дадажану Каримовичу Сулейменову 69 лет. Он принял участие в соревновании вместе со своим внуком Нурсултаном. Самой маленькой участнице Надие Садыковой всего 6 лет, она успела подтянуться 10 раз.

Аксакал Дадажан Сулейменов подтянулся 10 раз, а его внук - 5 раз.

«У нас во дворе установлены спортивные сооружения. Ежедневно занимаемся массовым спортом. Это обыденное дело. Призываю всех заниматься спортом. Большое спасибо организаторам мероприятия», - прокомментировал Дадажан Сулейменов.

Итоги сегодняшнего турнира будут объявлены после полуночи.

Фестиваль проходит с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы. В каждом городе выберут 27 победителей.

За первое место участники получат денежный приз в 200 тыс. тенге, за второе – 100 тыс. тенге, за третье – 50 тыс. тенге.