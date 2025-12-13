Жители Тараза не отдают дома и бизнес под снос для нового моста

Часть собственников жилых домов и коммерческих объектов отказывается продавать имущество городу, из-за чего проект до сих пор не может перейти в активную фазу.

Разработку проекта начали несколько лет назад. По данным акимата, он необходим для разгрузки улично-дорожной сети и более эффективной организации движения транспорта. Всего под изъятие для государственных нужд подпадают 60 объектов — 43 индивидуальных жилых дома и 17 объектов предпринимательства.

Сумма, направленная на эти нужды, за год изменилась на 400 млн тенге. Сейчас акимат сообщает, что на выкуп и снос зданий из бюджета предусмотрено 1,8 млрд тенге, хотя в марте на церемонии закладки символической капсулы глава города заявлял, о сумме в 2,2 млрд тенге. Выкуп и демонтаж части объектов начались еще в июне, однако согласие дали далеко не все собственники.

По словам акима Тараза Бахытжана Орынбекова, на сегодняшний день процедуры возврата в государственную собственность ведутся по 58 объектам. По двум участкам работы временно отложены из-за оформления наследственных прав.

Всем собственникам направили официальные предложения о выкупе. Согласие дали 41 владелец. Компенсационные выплаты уже перечислены 40 собственникам, еще по одному объекту документы находятся на стадии оформления.

Сложности остаются по 17 объектам, где договориться не удалось. Материалы по ним были направлены в суд. По шести объектам стороны пришли к соглашению — суды вынесли решения о выплате компенсаций. По девяти объектам судебные разбирательства продолжаются.

Отдельная ситуация сложилась еще по двум объектам — ресторану и магазину «Лейла». Решения по ним пока не приняты, а материалы возвращены из суда. По каким причинам это произошло и будут ли дела повторно направлены на рассмотрение после доработки, или вопрос выкупа решится мирно в акимате не уточняют.

Ранее подрядчики сообщали, что строительные работы на участке путепровода от улицы Балуан Шолака до улицы Олега Кошевого планировалось начать в октябре. Вероятно, именно продолжающиеся судебные разбирательства стали причиной того, что строительство этого участка моста до сих пор откладывается.

Напомним, в Таразе на мост потратят более 19 млрд тенге. Также в городе начали снос зданий под строительство моста.