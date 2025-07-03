Жители сёл получат доступ к книгам через мобильную библиотеку «Библиобус»
Жители отдалённых районов Казахстана смогут получить доступ к книгам с помощью передвижной библиотеки «Библиобус». Об этом говорится в ответе Премьер-министра Олжаса Бектенова на депутатский запрос, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
— Реализуется «Дорожная карта по модернизации общедоступных библиотек республики на 2025–2027 годы». В рамках плана прорабатывается вопрос обеспечения доступа ко всей информации и культурным ресурсам для всех слоёв населения, особенно для жителей отдалённых районов, посредством передвижной библиотеки «Библиобус». Соответствующим государственным органам даны поручения, — сообщил глава Правительства.
Ранее сообщалось, что детскую литературу на казахском языке переведут в цифровой формат.
Также Премьер-министр ранее дал ответ на предложение сенаторов о принятии национальной стратегии по развитию детской литературы.