Жители сёл получат доступ к книгам через мобильную библиотеку «Библиобус»

— Реализуется «Дорожная карта по модернизации общедоступных библиотек республики на 2025–2027 годы». В рамках плана прорабатывается вопрос обеспечения доступа ко всей информации и культурным ресурсам для всех слоёв населения, особенно для жителей отдалённых районов, посредством передвижной библиотеки «Библиобус». Соответствующим государственным органам даны поручения, — сообщил глава Правительства.

Ранее сообщалось, что детскую литературу на казахском языке переведут в цифровой формат.

Также Премьер-министр ранее дал ответ на предложение сенаторов о принятии национальной стратегии по развитию детской литературы.