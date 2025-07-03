Развитие детской литературы в Казахстане: будет ли принята национальная стратегия

— Государство системно реализует меры поддержки развития детской литературы. В частности, ведется работа по повышению доступности художественной и познавательной литературы для детей, развитию читательской грамотности, а также обновлению библиотечных фондов. В соответствии с поручением Главы государства реализуется программа «Детская библиотека», направленная на развитие у подрастающего поколения интереса к чтению и получению знаний. В рамках программы проводятся различные воспитательные и просветительские мероприятия — литературные вечера, книжные ярмарки, конкурсы персонажей из книг, акция «Книжный обмен» и челлендж «Подари книгу от всего сердца!» — говорится в ответе главы кабмина на депзапрос.

Как отметил Премьер-министр, во всех образовательных учреждениях внедрена единая программа воспитания «Честный гражданин». Кроме того, в 2024–2025 учебном году реализуются шесть ключевых проектов: «Қамқор», «Еңбегі адал жас өрен», «Smart бала», «Шабыт», «Ұшқыр ой алаңы» и «Балалар кітапханасы».

— Вместе с тем, принятие единой национальной стратегии по развитию детской литературы потребует дополнительных институциональных и финансовых ресурсов. Мероприятия в этом направлении будут продолжены в рамках уже реализуемых программ, — отметил он.

Ранее мы писали, что первую детскую книгу на казахском языке, напечатанную шрифтом Брайля, презентовали в Конаеве.