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    11:15, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Развитие детской литературы в Казахстане: будет ли принята национальная стратегия

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов ответил на предложение сенаторов о принятии национальной стратегии по развитию детской литературы, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    книги
    Фото: Минпросвещения РК

    — Государство системно реализует меры поддержки развития детской литературы. В частности, ведется работа по повышению доступности художественной и познавательной литературы для детей, развитию читательской грамотности, а также обновлению библиотечных фондов. В соответствии с поручением Главы государства реализуется программа «Детская библиотека», направленная на развитие у подрастающего поколения интереса к чтению и получению знаний. В рамках программы проводятся различные воспитательные и просветительские мероприятия — литературные вечера, книжные ярмарки, конкурсы персонажей из книг, акция «Книжный обмен» и челлендж «Подари книгу от всего сердца!» — говорится в ответе главы кабмина на депзапрос. 

    Как отметил Премьер-министр, во всех образовательных учреждениях внедрена единая программа воспитания «Честный гражданин». Кроме того, в 2024–2025 учебном году реализуются шесть ключевых проектов: «Қамқор», «Еңбегі адал жас өрен», «Smart бала», «Шабыт», «Ұшқыр ой алаңы» и «Балалар кітапханасы».

    — Вместе с тем, принятие единой национальной стратегии по развитию детской литературы потребует дополнительных институциональных и финансовых ресурсов. Мероприятия в этом направлении будут продолжены в рамках уже реализуемых программ, — отметил он.

    Ранее мы писали, что первую детскую книгу на казахском языке, напечатанную шрифтом Брайля, презентовали в Конаеве. 

    Теги:
    Книги Дети Литература Депутаты Олжас Бектенов
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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