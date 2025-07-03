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    12:00, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Детскую литературу на казахском языке переведут в цифровой формат

    Детская литература на казахском языке будет переведена в цифровой формат. Об этом говорится в ответе Премьер-министра Олжаса Бектенова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент агентства Kazinform.

    книги, школа, образование, цифровизация
    Фото: freepik.com

    — Работа по созданию электронной библиотеки реализуется в рамках информационной системы «Казахстанская национальная электронная библиотека» (далее — КазНЭБ), действующей на базе Национальной академической библиотеки РК. В ней собираются отечественные издания, переведённые в цифровой формат (редкие книги, рукописи, периодические издания). Электронная библиотека занимается сбором, систематизацией и каталогизацией документов, формируя тем самым цифровой архив. В рамках этой системы проводится оцифровка детской литературы на казахском языке, — говорится в ответе Олжаса Бектенова.

    Также Премьер-министр ранее дал ответ на предложение сенаторов о принятии национальной стратегии по развитию детской литературы.

    Отметим, что в фонде КазНЭБ насчитывается 1 309 детских книг, в том числе сказки, эпосы о батырах, легенды, мифы, художественная литература и энциклопедии.

    Теги:
    Книги Дети Литература Депутаты Олжас Бектенов
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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