    13:10, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Жители столицы показали вагоны LRT изнутри: чем они удивили

    В социальных сетях набирает популярность видео, снятое внутри вагона столичного LRT, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Астана LRT
    Фото: акимат Астаны

    Автор ролика продемонстрировал внутреннее убранство поезда и отметил современный дизайн и комфорт салона. Голос за кадром не скрывал удивления, комментируя увиденное.

    На кадрах видно, что сидения расположены вдоль стен вагона, обеспечивая свободный проход по центру. Особое внимание пользователей привлекла зона машиниста — на видео она не отделена от пассажирской части, что вызвало оживленное обсуждение в комментариях.

    Между тем, проект LRT в Астане постепенно приближается к завершению, а жители города уже наблюдают за тестовыми поездками состава.

    Кроме того объявили набор сотрудников для работы в LRT. Обучение будущих сотрудников для работы в системе легкорельсового транспорта за счет работодателя. Теоретическая и практическая подготовка пройдёт в Казахстане и КНР.

    Также стало известно, что ЛРТ планируют продлить в сторону Косшы.

     

    ЛРТ Транспорт Астана Видео
