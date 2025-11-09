Жители столицы показали вагоны LRT изнутри: чем они удивили

Автор ролика продемонстрировал внутреннее убранство поезда и отметил современный дизайн и комфорт салона. Голос за кадром не скрывал удивления, комментируя увиденное.

На кадрах видно, что сидения расположены вдоль стен вагона, обеспечивая свободный проход по центру. Особое внимание пользователей привлекла зона машиниста — на видео она не отделена от пассажирской части, что вызвало оживленное обсуждение в комментариях.

Между тем, проект LRT в Астане постепенно приближается к завершению, а жители города уже наблюдают за тестовыми поездками состава.

Кроме того объявили набор сотрудников для работы в LRT. Обучение будущих сотрудников для работы в системе легкорельсового транспорта за счет работодателя. Теоретическая и практическая подготовка пройдёт в Казахстане и КНР.

Также стало известно, что ЛРТ планируют продлить в сторону Косшы.