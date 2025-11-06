Диспетчеры, мастера, слесари: объявлен набор сотрудников для работы в LRT

Объявляет набор сотрудников на следующие должности:

Руководители смены станций; Дежурные станций; Диспетчеры по движению центра подвижного состава; Диспетчеры поста централизации центра подвижного состава; Диспетчеры центра управления оборудованием и инфраструктурой LRT; Техники по сигнализации центра управления оборудованием и инфраструктурой; Техники по связи центра управления оборудованием и инфраструктурой; Электромонтёры центра управления оборудованием и инфраструктурой; Мастера путеремонтного участка центра управления оборудованием и инфраструктурой; Слесари по ремонту оборудования центра подвижного состава; Заведующие складом.

Обучение будущих сотрудников для работы в системе легкорельсового транспорта за счет работодателя. Теоретическая и практическая подготовка пройдёт в Казахстане и КНР.

Продолжительность курса – от 4 до 6 месяцев, в зависимости от специальности. По завершении обучения специалист получит сертификат международного образца. После успешного завершения обучения все участники будут трудоустроены в подразделениях LRT. Трудоустройство осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

Цель программы – подготовка казахстанских квалифицированных специалистов, способных работать в системе управления LRT – высокотехнологичном комплексе, обеспечивающем беспилотное движение поездов, надёжную связь и координацию всех служб.

Требования к кандидатам:

- высшее или средне-специальное образование (транспорт, машиностроение, электротехника или смежные направления);

- опыт работы не менее 2 лет.

Квалификационные требования размещены на сайте cts.gov.kz.