Диспетчеры, мастера, слесари: объявлен набор сотрудников для работы в LRT
ТОО «City Transportation Systems» объявляет набор сотрудников для работы в системе легкорельсового транспорта (LRT), передает агентство Kazinform.
Объявляет набор сотрудников на следующие должности:
- Руководители смены станций;
- Дежурные станций;
- Диспетчеры по движению центра подвижного состава;
- Диспетчеры поста централизации центра подвижного состава;
- Диспетчеры центра управления оборудованием и инфраструктурой LRT;
- Техники по сигнализации центра управления оборудованием и инфраструктурой;
- Техники по связи центра управления оборудованием и инфраструктурой;
- Электромонтёры центра управления оборудованием и инфраструктурой;
- Мастера путеремонтного участка центра управления оборудованием и инфраструктурой;
- Слесари по ремонту оборудования центра подвижного состава;
- Заведующие складом.
Обучение будущих сотрудников для работы в системе легкорельсового транспорта за счет работодателя. Теоретическая и практическая подготовка пройдёт в Казахстане и КНР.
Продолжительность курса – от 4 до 6 месяцев, в зависимости от специальности. По завершении обучения специалист получит сертификат международного образца. После успешного завершения обучения все участники будут трудоустроены в подразделениях LRT. Трудоустройство осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.
Цель программы – подготовка казахстанских квалифицированных специалистов, способных работать в системе управления LRT – высокотехнологичном комплексе, обеспечивающем беспилотное движение поездов, надёжную связь и координацию всех служб.
Требования к кандидатам:
- высшее или средне-специальное образование (транспорт, машиностроение, электротехника или смежные направления);
- опыт работы не менее 2 лет.
Квалификационные требования размещены на сайте cts.gov.kz.