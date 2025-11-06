РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:42, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Диспетчеры, мастера, слесари: объявлен набор сотрудников для работы в LRT

    ТОО «City Transportation Systems» объявляет набор сотрудников для работы в системе легкорельсового транспорта (LRT), передает агентство Kazinform.

    LRT
    Фото: ТОО «City Transportation Systems»

    Объявляет набор сотрудников на следующие должности:

    1. Руководители смены станций; 
    2. Дежурные станций;
    3. Диспетчеры по движению центра подвижного состава;
    4. Диспетчеры поста централизации центра подвижного состава;
    5. Диспетчеры центра управления оборудованием и инфраструктурой LRT;
    6. Техники по сигнализации центра управления оборудованием и инфраструктурой;
    7. Техники по связи центра управления оборудованием и инфраструктурой;
    8. Электромонтёры центра управления оборудованием и инфраструктурой;
    9. Мастера путеремонтного участка центра управления оборудованием и инфраструктурой;
    10. Слесари по ремонту оборудования центра подвижного состава;
    11. Заведующие складом.

    Обучение будущих сотрудников для работы в системе легкорельсового транспорта за счет работодателя. Теоретическая и практическая подготовка пройдёт в Казахстане и КНР. 

    Продолжительность курса – от 4 до 6 месяцев, в зависимости от специальности. По завершении обучения специалист получит сертификат международного образца. После успешного завершения обучения все участники будут трудоустроены в подразделениях LRT. Трудоустройство осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

    Цель программы – подготовка казахстанских квалифицированных специалистов, способных работать в системе управления LRT – высокотехнологичном комплексе, обеспечивающем беспилотное движение поездов, надёжную связь и координацию всех служб.

    Требования к кандидатам:

    - высшее или средне-специальное образование (транспорт, машиностроение, электротехника или смежные направления);
    - опыт работы не менее 2 лет.

    Квалификационные требования размещены на сайте cts.gov.kz.

     

    Теги:
    ЛРТ Астана
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
