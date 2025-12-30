РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:35, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Жители США готовятся к «взрывному циклону»: задержаны более 30 тысяч рейсов

    Зимний шторм «Эзра» вызвал тысячи задержек рейсов в США, а метеорологи предупреждают о надвигающемся «взрывном циклоне», который может еще больше осложнить поездки в преддверии новогодних праздников, передает агентство Kazinform. 

    Фото: MSN

    Как сообщает Reuters, с пятницы из-за погодных условий было отменено более 3600 рейсов и задержано более 30 000.

    Шторм обрушился на один из самых загруженных периодов года, когда авиакомпании работают практически на пределе своих возможностей и имеют ограниченные возможности для перебронирования пассажиров. Путешественники, приехавшие на отдых, столкнулись с длительным ожиданием, трудностями с перебронированием и проблемами с размещением, поскольку авиакомпании пытались справиться с суровой зимней погодой.

    Метеорологи AccuWeather предупредили, что мощный шторм усилится и превратится в «взрывной циклон», принеся метели, опасное обледенение, проливные дожди и сильные ветры от Висконсина до Мэна. Взрывной циклон возникает, когда резкое падение атмосферного давления приводит к ураганным ветрам и сильным осадкам.

    Ожидаются серьезные перебои в транспортном сообщении, региональные отключения электроэнергии и опасные погодные условия. Непогода также нарушила движение на дорогах: плохая видимость, обледеневшие поверхности и метель привели к нескольким массовым авариям с участием большого количества автомобилей.

    Федеральное управление гражданской авиации ввело запрет на полеты в международном аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне из-за сильного ветра. Также задержки в аэропортах Бостона и Нью-Йорка были вызваны плохой видимостью и ветреной погодой.

    В понедельник компания Delta зафиксировала наибольшее количество отмен и задержек рейсов, и ее акции упали почти на 3% в ходе дневных торгов.

    Ранее аэропорт Астаны сообщил о задержке и отмене авиарейсов из-за непогоды. 

    Мировые новости Непогода Задержка и отмена авиарейсов США
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
