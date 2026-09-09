Жители Шымкента жалуются на нехватку автобусов — что ответили в акимате
С началом нового учебного года в Шымкенте обострился вопрос работы общественного транспорта. Горожане жалуются на давку в салонах, увеличенные интервалы движения и нехватку рейсов из отдаленных микрорайонов в центр, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам пассажиров, в утренние и вечерние часы пик попасть в автобус становится проблемой, а в переполненном салоне трудно даже оплатить проезд.
Ситуацию прокомментировали заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек и представители городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
По официальным данным, сегодня в городе действуют 83 социально значимых маршрута. Ежедневно на линию выходят 988 автобусов 14 компаний-перевозчиков. С начала года городской транспорт перевез 75,2 млн пассажиров, что на 48,5% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Только в августе совершено 9,6 млн поездок.
Задержки рейсов в профильном управлении связывают с растущей нагрузкой на дорожную сеть. В часы пик автобусы попадают в заторы, из-за чего интервалы движения могут увеличиваться. По данным акимата, допустимое отклонение от утвержденного расписания составляет 15 минут.
Больше всего вопросов у жителей возникает к работе общественного транспорта в микрорайонах Туран, Бозарык и жилом массиве Кайнарбулак.
— Нельзя сказать, что все вопросы полностью решены и обращений от жителей больше нет. По Турану, Бозарыку и Кайнарбулаку постоянно поступают предложения и жалобы. Туран обслуживают пять маршрутов — № 3, 14, 66, 66А и 104, всего на них работают 56 автобусов. В Бозарыке действуют три маршрута — № 9, 171 и 171А, их обслуживают 28 автобусов. В Кайнарбулак ходят маршруты № 2, 70 и 149. Вопрос нехватки автобусов на этих направлениях поднимается постоянно, — сообщил Сарсен Куранбек.
По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, на трех маршрутах жилого массива Кайнарбулака работают 33 автобуса. При этом транзакционные данные электронной системы оплаты проезда пока не показывают дефицита транспорта на перечисленных направлениях.
Проблема заключается в учете фактического пассажиропотока. Поездка попадает в электронную статистику после оплаты или регистрации транспортной карты. Если пассажир с правом бесплатного проезда не прикладывает карту к валидатору, система его поездку не учитывает.
— Если посмотреть транзакционные данные, количество автобусов и маршрутов на этих направлениях полностью обеспечивает зафиксированный пассажиропоток. Официальных цифровых оснований говорить о нехватке автобусов или их чрезмерной загруженности сейчас нет. При этом пассажиры льготных категорий должны обязательно прикладывать карту к валидатору. Плата с них не взимается, но нам необходимо учитывать эти поездки, чтобы понимать пассажиропоток и при необходимости увеличивать или уменьшать количество автобусов на маршруте. Другой возможности подсчитать пассажиров у нас нет, — пояснил заместитель акима.
Бесплатный проезд в Шымкенте предусмотрен для 14 льготных категорий жителей, среди которых школьники, пенсионеры старше 70 лет, ветераны и отдельные категории людей с инвалидностью.
В управлении подчеркивают, что незарегистрированные поездки не отображаются в электронной системе, из-за чего фактическая загрузка транспорта может отличаться от официальной статистики.
Соблюдение расписания контролируется через ту же цифровую систему. Если автобус выходит за пределы допустимого интервала, рейс считается невыполненным, что отражается на размере субсидии перевозчика.
— Объясню проще. Если автобус должен сделать восемь круговых рейсов и на одном из них опоздает на 20 минут, пройдет на 20 минут раньше либо вообще не выполнит рейс, за него субсидия не выплачивается. Компания напрямую несет финансовые потери. В часы пик из-за дорожных заторов задержки возможны, но они должны укладываться в допустимое отклонение от утвержденного графика плюс-минус 15 минут, — рассказал Сарсен Куранбек.
За последнее время в городе продлили девять автобусных маршрутов. В частности, № 5 теперь следует до улицы Аккыстау, № 25 — до улицы Телконыр, № 44 — до торгового центра Food City и микрорайона Таскен. Изменились конечные остановки маршрутов № 61, 68, 104, 122, 139 и 150. На маршрутах № 2, 23, 171, 171А и 180 увеличили количество автобусов.
За восемь месяцев контролеры выявили 9 416 пассажиров, которые не оплатили проезд или не зарегистрировали транспортную карту. Общая сумма штрафов достигла 81,4 млн теңге. По итогам работы контрольно-ревизионной службы поступления в бюджет составили 97,9 млн теңге.
Основная часть городских автобусов курсирует до 21:00. Девять маршрутов — № 12, 17, 27, 35, 74, 84, 103, 113 и 126 — до 23:00.
В этом году автобусный парк Шымкента пополнили 63 новые машины. Они полностью или частично заменили прежний транспорт на маршрутах № 11, 20, 42, 70, 72, 146, 149 и 150. До конца года перевозчики планируют обновить еще около 200 автобусов.
Напомним, транспортными картами в Шымкенте пользуются более 200 тысяч человек, около 80 тысяч из них — школьники. Стоимость проезда составляет 70 теңге. С 1 октября транспортная карта подорожает с 550 до 800 теңге.
Ранее сообщалось, что с начала года в городе зафиксировали более 22 тысяч случаев схода автобусов с линии. Перевозчиков оштрафовали более чем на 510 млн теңге. Договоры на обслуживание трех маршрутов расторгли, еще по 15 маршрутам вопрос рассматривается в суде. При этом за первое полугодие объем субсидий перевозчикам превысил 20 млрд теңге.