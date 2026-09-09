Жители Шымкента жалуются на нехватку автобусов — что ответили в акимате

С началом нового учебного года в Шымкенте обострился вопрос работы общественного транспорта. Горожане жалуются на давку в салонах, увеличенные интервалы движения и нехватку рейсов из отдаленных микрорайонов в центр, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам пассажиров, в утренние и вечерние часы пик попасть в автобус становится проблемой, а в переполненном салоне трудно даже оплатить проезд.

Ситуацию прокомментировали заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек и представители городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

По официальным данным, сегодня в городе действуют 83 социально значимых маршрута. Ежедневно на линию выходят 988 автобусов 14 компаний-перевозчиков. С начала года городской транспорт перевез 75,2 млн пассажиров, что на 48,5% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Только в августе совершено 9,6 млн поездок.

Задержки рейсов в профильном управлении связывают с растущей нагрузкой на дорожную сеть. В часы пик автобусы попадают в заторы, из-за чего интервалы движения могут увеличиваться. По данным акимата, допустимое отклонение от утвержденного расписания составляет 15 минут.

Больше всего вопросов у жителей возникает к работе общественного транспорта в микрорайонах Туран, Бозарык и жилом массиве Кайнарбулак.

— Нельзя сказать, что все вопросы полностью решены и обращений от жителей больше нет. По Турану, Бозарыку и Кайнарбулаку постоянно поступают предложения и жалобы. Туран обслуживают пять маршрутов — № 3, 14, 66, 66А и 104, всего на них работают 56 автобусов. В Бозарыке действуют три маршрута — № 9, 171 и 171А, их обслуживают 28 автобусов. В Кайнарбулак ходят маршруты № 2, 70 и 149. Вопрос нехватки автобусов на этих направлениях поднимается постоянно, — сообщил Сарсен Куранбек.

По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, на трех маршрутах жилого массива Кайнарбулака работают 33 автобуса. При этом транзакционные данные электронной системы оплаты проезда пока не показывают дефицита транспорта на перечисленных направлениях.

Проблема заключается в учете фактического пассажиропотока. Поездка попадает в электронную статистику после оплаты или регистрации транспортной карты. Если пассажир с правом бесплатного проезда не прикладывает карту к валидатору, система его поездку не учитывает.

— Если посмотреть транзакционные данные, количество автобусов и маршрутов на этих направлениях полностью обеспечивает зафиксированный пассажиропоток. Официальных цифровых оснований говорить о нехватке автобусов или их чрезмерной загруженности сейчас нет. При этом пассажиры льготных категорий должны обязательно прикладывать карту к валидатору. Плата с них не взимается, но нам необходимо учитывать эти поездки, чтобы понимать пассажиропоток и при необходимости увеличивать или уменьшать количество автобусов на маршруте. Другой возможности подсчитать пассажиров у нас нет, — пояснил заместитель акима.

Бесплатный проезд в Шымкенте предусмотрен для 14 льготных категорий жителей, среди которых школьники, пенсионеры старше 70 лет, ветераны и отдельные категории людей с инвалидностью.

В управлении подчеркивают, что незарегистрированные поездки не отображаются в электронной системе, из-за чего фактическая загрузка транспорта может отличаться от официальной статистики.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

Соблюдение расписания контролируется через ту же цифровую систему. Если автобус выходит за пределы допустимого интервала, рейс считается невыполненным, что отражается на размере субсидии перевозчика.

— Объясню проще. Если автобус должен сделать восемь круговых рейсов и на одном из них опоздает на 20 минут, пройдет на 20 минут раньше либо вообще не выполнит рейс, за него субсидия не выплачивается. Компания напрямую несет финансовые потери. В часы пик из-за дорожных заторов задержки возможны, но они должны укладываться в допустимое отклонение от утвержденного графика плюс-минус 15 минут, — рассказал Сарсен Куранбек.

За последнее время в городе продлили девять автобусных маршрутов. В частности, № 5 теперь следует до улицы Аккыстау, № 25 — до улицы Телконыр, № 44 — до торгового центра Food City и микрорайона Таскен. Изменились конечные остановки маршрутов № 61, 68, 104, 122, 139 и 150. На маршрутах № 2, 23, 171, 171А и 180 увеличили количество автобусов.

За восемь месяцев контролеры выявили 9 416 пассажиров, которые не оплатили проезд или не зарегистрировали транспортную карту. Общая сумма штрафов достигла 81,4 млн теңге. По итогам работы контрольно-ревизионной службы поступления в бюджет составили 97,9 млн теңге.

Основная часть городских автобусов курсирует до 21:00. Девять маршрутов — № 12, 17, 27, 35, 74, 84, 103, 113 и 126 — до 23:00.

В этом году автобусный парк Шымкента пополнили 63 новые машины. Они полностью или частично заменили прежний транспорт на маршрутах № 11, 20, 42, 70, 72, 146, 149 и 150. До конца года перевозчики планируют обновить еще около 200 автобусов.

Напомним, транспортными картами в Шымкенте пользуются более 200 тысяч человек, около 80 тысяч из них — школьники. Стоимость проезда составляет 70 теңге. С 1 октября транспортная карта подорожает с 550 до 800 теңге.

Ранее сообщалось, что с начала года в городе зафиксировали более 22 тысяч случаев схода автобусов с линии. Перевозчиков оштрафовали более чем на 510 млн теңге. Договоры на обслуживание трех маршрутов расторгли, еще по 15 маршрутам вопрос рассматривается в суде. При этом за первое полугодие объем субсидий перевозчикам превысил 20 млрд теңге.