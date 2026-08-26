Стоимость транспортных карт изменится в Шымкенте с 1 октября

С 1 октября в Шымкенте изменится стоимость транспортных карт. До этой даты горожане смогут приобрести их по прежней цене, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил директор ТОО «Smart Mobility» Акылбек Ахметуали, стоимость карты увеличится с 550 до 800 теңге.

— С 1 октября мы вынуждены повысить стоимость транспортной карты до 800 теңге. Такое решение принято в связи с ростом затрат на производство, логистику и другие операционные расходы. До октября жители города, в том числе школьники и студенты, могут приобрести карту по прежней цене, — отметил Акылбек Ахметуали.

По словам руководителя компании, повысить стоимость планировали еще в прошлом году. Для удобства горожан цену в течение года сохраняли на уровне 550 теңге при себестоимости одной карты около 780 теңге.

Чтобы получить транспортную карту, школьникам необходимо представить справку, подтверждающую обучение в одной из школ Шымкента.

— Этот документ необходим для подтверждения того, что ребенок учится в Шымкенте. Данные один раз вносятся в систему и сохраняются в архиве. Поэтому в случае утери карты повторно предоставлять справку не потребуется, — пояснил директор ТОО «Smart Mobility».

Пассажирам также доступна виртуальная транспортная карта. Для этого необходимо скачать на смартфон специальное приложение и ввести необходимые данные.

Транспортными картами в Шымкенте пользуются более 200 тысяч человек. Около 80 тысяч из них — школьники. Ежедневный пассажиропоток общественного транспорта превышает 350 тысяч человек.

Стоимость проезда в автобусах Шымкента составляет 70 теңге. Бесплатный проезд предусмотрен для 14 льготных категорий граждан, включая школьников и пенсионеров старше 70 лет.

Ранее Kazinform рассказывал, стоит ли ожидать повышения стоимости проезда в Шымкенте, на что чаще всего жалуются пассажиры, какие перевозчики рискуют лишиться маршрутов и сколько зарабатывают водители автобусов.