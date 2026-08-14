Какая зарплата у водителей автобусов в Шымкенте

С начала года в городе зафиксировали более 22 тыс. случаев схода автобусов с линии. Общая сумма штрафов, начисленных транспортным компаниям, превысила 510 млн теңге. Договоры на обслуживание трех маршрутов расторгнуты, еще по 15 маршрутам вопрос решается в суде. При этом только за первое полугодие на субсидирование общественного транспорта из городского бюджета направили более 20 млрд теңге, передает корреспондент агентства Kazinform.

На что чаще всего жалуются пассажиры, какие компании рискуют лишиться маршрутов, сколько автобусов требуют замены и стоит ли ждать повышения стоимости проезда, рассказал заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента Досымхан Жанзахов.

Фото: акимат Шымкента

— Сколько маршрутов фактически работает в городе и сколько автобусов ежедневно должно выходить на линию?

— В настоящее время Шымкент обслуживается 83 регулярными маршрутами. Ежедневно на линию выезжают 988 единиц общественного транспорта. Пассажирские перевозки осуществляют 14 компаний, с которыми заключены договоры на право обслуживания этих маршрутов. При этом общее количество общественного транспорта в городе составляет 1 150 единиц.

— Насколько серьезной остается проблема невыпуска или схода автобусов с линии?

— За первое полугодие 2026 года зарегистрировано 22 055 сходов автобусов с линии. Больше всего таких случаев приходится на ТОО Shymkent Bus — 8 891 сход. На втором месте ТОО «Туркестанская транспортная компания» — 6 781, далее ТОО «Радуга-Транспорт» — 4 110 и T-Bus — 786.

Фото: Татьяна Корякина /Kazinform

Если смотреть динамику по месяцам, у ТОО Shymkent Bus в январе было зарегистрировано 1 445 сходов, в феврале — 1 484, марте — 1 574, апреле — 1 324, мае — 1 383, июне — уже 1 681. У «Туркестанской транспортной компании» соответственно зафиксировано 1 106, 1 084, 1 315, 986, 1 043 и 1 247 сходов. У «Радуги-Транспорт» показатель вырос с 578 случаев в январе до 1 051 в июне. У ТОО «T-Bus» ситуация на протяжении полугодия держится в районе 100–160 сходов в месяц. В средней группе находятся Shymkent Bus Service, где фиксируется от 46 до 69 сходов ежемесячно, и Bozjorga Bus, у которой после зимнего всплеска в 93 случая сходы снизились до 14–21 в месяц. Остальные компании показывают минимальное количество нарушений. Например, у «Санжар Моторс», «Мир и Со», «Сайрам ЖТС» и ИП «Абдуганиев» количество сходов не превышает нескольких единиц или десятков в месяц.

— Какие последствия предусмотрены для транспортных компаний, не выполняющих условия контрактов? Были ли случаи расторжения договоров за нарушения?

— Мониторинг соблюдения договорных обязательств проводится непрерывно, и при выявлении систематических нарушений мы принимаем жесткие меры. За неисполнение контрактов расторгнуты договоры на право обслуживания маршрутов № 141, № 147 и № 148, которые ранее обслуживало ТОО T-Bus. Кроме того, сейчас в суде находится иск о расторжении договоров по 15 маршрутам крупного перевозчика ТОО Shymkent Bus.

Среди основных нарушений — антисанитария в салонах, неработающие или не включенные системы охлаждения воздуха и игнорирование требований Национального стандарта.

Фото: Татьяна Корякина /Kazinform

— При этом перевозчики получают бюджетные субсидии. Сколько денег было выплачено им за первые шесть месяцев этого года и насколько значительны штрафы на фоне этих сумм?

— За период с 1 января по 30 июня 2026 года перевозчики получили субсидии на общую сумму 20 млрд 89 млн теңге. За этот же период общая сумма штрафов, начисленных перевозчикам, составила 510 млн 267 тыс. 215 теңге. Наибольшая сумма приходится на ТОО Shymkent Bus — 274 млн 356 тыс. 173 теңге. «Туркестанской транспортной компании» начислено 137 млн 156 тыс. 120 теңге, ТОО «Радуга-Транспорт» — 55 млн 427 тыс. 707 теңге, ТОО T-Bus — 17 млн 673 тыс. 901 теңге. Далее идут Shymkent Bus Service — 7 млн 349 тыс. 236 теңге, ТОО «Санжар Моторс» — 5 млн 298 тыс. 786 теңге, ТОО «Автоимпульс» — 4 млн 880 тыс. 26 теңге, ИП Абдуганиев — 3 млн 796 тыс. 415 теңге, ТОО «Сайрам ЖТС» — 1 млн 895 тыс. 84 теңге, ТОО «Ман Оңтүстік» — 1 млн 451 тыс. 435 теңге, ТОО «ТКЖТК» — 670 тыс. 103 теңге, ТОО «Мир и Со» — 312 тыс. 229 теңге.

— Еще один важный летний вопрос — кондиционеры. Сколько автобусов ими оборудованы и почему пассажиры продолжают ездить в салонах без охлаждения при температуре воздуха выше 40 градусов?

— Системой охлаждения воздуха оборудованы 963 автобуса. Еще в 187 автобусах система охлаждения не предусмотрена заводом-изготовителем. Основная часть жалоб на неподключение системы охлаждения касается ТОО Shymkent Bus — это маршруты № 54, № 171, № 171А и № 180. По компании T-Bus жалобы поступают на маршруты № 18 и № 141, по ТОО «Туркестанская транспортная компания» — № 57, № 68, № 92 и № 103, по ТОО «Радуга-Транспорт» — № 126, № 56 и № 104.

Фото: Татьяна Корякина /Kazinform

— То есть речь идет не только об автобусах, где кондиционер конструктивно отсутствует, но и о случаях, когда установленную систему просто не включают?

— Да, основная часть таких жалоб касается именно неподключения системы охлаждения на указанных маршрутах.

— Насколько вообще старый сегодня автобусный парк Шымкента? Сколько машин уже выработали значительную часть срока эксплуатации и требуют замены?

— Общее количество общественного транспорта составляет 1 150 единиц. Из них 151 автобус эксплуатируется до трех лет, 655 — до семи лет и 340 — свыше семи лет. Обновление подвижного состава производится в процентном отношении в зависимости от количества автобусов, задействованных на маршруте. Допускается использование автобусов со сроком эксплуатации от 7 до 12 лет в объеме 20–25%, от 12 до 15 лет — 21–25%. В настоящее время частичному обновлению подлежат автобусы трех перевозчиков. У ТОО Shymkent Bus необходимо обновить 160 единиц, у ТОО «Туркестанская транспортная компания» — 65, у ТОО «Радуга-Транспорт» — 38 автобусов.

— Перевозчики нередко объясняют проблемы с интервалами нехваткой кадров. Есть ли сегодня в Шымкенте дефицит водителей и сколько в среднем они зарабатывают?

— Средняя заработная плата водителя городского автобуса составляет 509 тыс. теңге. Дефицита водителей практически не наблюдается.

Фото: Татьяна Корякина /Kazinform

— Сколько обращений поступило от пассажиров общественного транспорта и на что они чаще жалуются?

— За январь–июнь 2026 года зарегистрировано 3 061 обращение. Одна из наиболее распространенных жалоб — автобусы не останавливаются на остановочных пунктах. Также пассажиры сообщают о нарушении графиков движения и интервалов, грубом обращении водителей, неисправности кондиционеров и вентиляции. Есть обращения по поводу требования оплатить проезд наличными либо переводом, отказа в посадке или высадке пассажиров, когда водитель не открывает двери.

Также жители жалуются на нарушения требований безопасности дорожного движения, самовольное изменение схемы маршрута и преждевременное завершение рейсов, неудовлетворительное техническое состояние автобусов и курение водителей во время работы.

— На автобусы каких компаний жалуются чаще всего?

— Основная часть обращений касается маршрутов четырех перевозчиков: ТОО Shymkent Bus, которое обслуживает 38 маршрутов, ТОО «Туркестанская транспортная компания» — 16 маршрутов, ТОО «Радуга-Транспорт» — восемь маршрутов и T-Bus — пять маршрутов.

— В городе не первый год обсуждается повышение стоимости проезда с 70 до 120 теңге. Решение уже принято?

— На сегодняшний день дата повышения тарифа на проезд в общественном транспорте Шымкента не определена.

Фото: Татьяна Корякина /Kazinform

Напомним, тариф в Шымкенте не менялся с 2016 года. В условиях роста цен на топливо, запчасти и обслуживание убытки транспортных компаний компенсируются из бюджета. В прошлом году объем субсидий превысил 42 млрд теңге.

При этом власти заверили, что в случае пересмотра стоимости проезда льготы на бесплатный проезд для 14 категорий граждан, включая школьников и пенсионеров старше 70 лет, сохранятся.