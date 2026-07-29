Жители Шымкента жалуются на пробки из-за строительства развязки

В профильном управлении заверили, что работы ведутся по графику. Дневной перерыв удлинили из-за аномальной жары, передает корреспондент агентства Kazinform.

Строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Байдибек би и улицы Толеметова началось в декабре 2025 года. В разгар летней жары узкий участок дороги стал одной из самых обсуждаемых городских строек среди водителей и пассажиров общественного транспорта. Горожане жалуются на низкие темпы работ и считают, что на площадке задействовано недостаточное количество рабочих.

Кадр из видео

В городском управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог пояснили, что строительство идет без отклонений от графика, изменения в расписании связаны исключительно с погодными условиями.

— В связи с неблагоприятными погодными условиями и сильной жарой в график работ были внесены корректировки. Время обеденного перерыва сотрудников отрегулировано в соответствии с требованиями производственной безопасности. Сейчас на строительной площадке задействованы 10 инженерно-технических работников и 52 рабочих, — сообщили в ведомстве.

По данным управления, на строительной площадке задействованы пять самосвалов, восемь экскаваторов, три дорожных катка, водовоз, погрузчик и автокран. Генеральным подрядчиком проекта выступает ТОО «BCN Group» (ранее Bazis Construction), технический надзор осуществляет ТОО «Баннур Б».

Кадр из видео

— Устройство фундаментов опор моста выполнено на 50%, строительство правостороннего проезда — на 90%, изготовление мостовых балок — на 60%. При этом работы по монтажу опор моста и переносу инженерных сетей, попавших в зону строительства, полностью завершены. В рамках проекта продолжается строительство подземных пешеходных переходов по улицам Толеметова и Шокая, — отметили в управлении.

Завершить строительство транспортной развязки планируется до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что на строительство автодорожного моста на пересечении проспекта Байдибек би и Малой объездной дороги по улице Толеметова выделено 9,4 млрд теңге.