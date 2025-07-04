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    16:26, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Жители села в Туркестанской области страдают от нехватки воды

    Каждое лето жители аула Кабылсай вынуждены выживать в условиях острой нехватки питьевой воды, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жители села в Туркестанской области страдают от нехватки воды
    Фото: кадр из видео

    По словам сельчан, воды не хватает даже на самое необходимое — приготовить еду, напоить скот или просто утолить жажду.

    За последние три года, говорят местные жители, ситуация лишь усугубилась. Многие уже задумываются о том, чтобы покинуть родные дома, потому что оставаться становится невыносимо.

    Жители села в Туркестанской области страдают от нехватки воды
    Фото: кадр из видео

    — Воду привозят водовозами за 15 тысяч тенге. Ее хватает максимум на три-четыре дня для скота. Про огороды мы давно забыли, сейчас не хватает даже на питье, — делится житель аула Базарбай Мейирбеков.

    Вода поступает в аул из реки Арыс, но старые трубы вдоль дороги пришли в негодность. Они постоянно лопаются, а повреждения не устраняются своевременно. По словам сельчан, ситуацию усугубляют пастухи, которые незаконно подключаются к трубам и оставляют аул без воды. В итоге долгожданная вода появляется всего дважды в неделю и течет лишь один-два часа. Этого времени катастрофически не хватает, чтобы набрать достаточный запас.

    Жители села в Туркестанской области страдают от нехватки воды
    Фото: кадр из видео

    — Бочки стоят пустые. Этой водой мы и умываемся, и стираем. Ни капли не проливаем зря. Огородов давно нет, про скот и говорить нечего — самим-то не хватает, — жалуются местные жители.

    После многочисленных обращений и жалоб в село прибыли представители местных властей. По их словам, уже разработан проект по обеспечению Кабылсая стабильным водоснабжением, на который выделено 100 миллионов тенге. Строительные работы планируют начать уже в этом месяце.

    Жители села в Туркестанской области страдают от нехватки воды
    Фото: кадр из видео

    — Сначала нам нужно решить проблему с железнодорожным ведомством. Сейчас подача воды нестабильна из-за поврежденных труб. В ближайшее время поставщик устранит все аварии. Затем мы согласуем, нужно ли устанавливать дополнительные насосы или другое оборудование, и приступим к работам. Если пробой удастся устранить, то на днях сможем подать воду, — говорит руководитель сектора ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс Берик Байтемиров.

    Однако на полное завершение проекта потребуется около двух лет. Поэтому пока жители Кабылсая продолжают жить в постоянной борьбе за воду, ожидая обещанных перемен.

    Жители села в Туркестанской области страдают от нехватки воды
    Фото: кадр из видео

    Ранее корреспонденты Kazinform освещали многолетнюю проблему с обеспечением питьевой водой села недалеко от Алматы. Жителям приходится запасаться ею впрок.

    Теги:
    Туркестанская область Регионы Казахстана Вода
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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