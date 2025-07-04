Жители села в Туркестанской области страдают от нехватки воды

По словам сельчан, воды не хватает даже на самое необходимое — приготовить еду, напоить скот или просто утолить жажду.

За последние три года, говорят местные жители, ситуация лишь усугубилась. Многие уже задумываются о том, чтобы покинуть родные дома, потому что оставаться становится невыносимо.

Фото: кадр из видео

— Воду привозят водовозами за 15 тысяч тенге. Ее хватает максимум на три-четыре дня для скота. Про огороды мы давно забыли, сейчас не хватает даже на питье, — делится житель аула Базарбай Мейирбеков.

Вода поступает в аул из реки Арыс, но старые трубы вдоль дороги пришли в негодность. Они постоянно лопаются, а повреждения не устраняются своевременно. По словам сельчан, ситуацию усугубляют пастухи, которые незаконно подключаются к трубам и оставляют аул без воды. В итоге долгожданная вода появляется всего дважды в неделю и течет лишь один-два часа. Этого времени катастрофически не хватает, чтобы набрать достаточный запас.

Фото: кадр из видео

— Бочки стоят пустые. Этой водой мы и умываемся, и стираем. Ни капли не проливаем зря. Огородов давно нет, про скот и говорить нечего — самим-то не хватает, — жалуются местные жители.

После многочисленных обращений и жалоб в село прибыли представители местных властей. По их словам, уже разработан проект по обеспечению Кабылсая стабильным водоснабжением, на который выделено 100 миллионов тенге. Строительные работы планируют начать уже в этом месяце.

Фото: кадр из видео

— Сначала нам нужно решить проблему с железнодорожным ведомством. Сейчас подача воды нестабильна из-за поврежденных труб. В ближайшее время поставщик устранит все аварии. Затем мы согласуем, нужно ли устанавливать дополнительные насосы или другое оборудование, и приступим к работам. Если пробой удастся устранить, то на днях сможем подать воду, — говорит руководитель сектора ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс Берик Байтемиров.

Однако на полное завершение проекта потребуется около двух лет. Поэтому пока жители Кабылсая продолжают жить в постоянной борьбе за воду, ожидая обещанных перемен.

Фото: кадр из видео

Ранее корреспонденты Kazinform освещали многолетнюю проблему с обеспечением питьевой водой села недалеко от Алматы. Жителям приходится запасаться ею впрок.