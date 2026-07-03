Жители села в Алматинской области остались без воды из-за повреждения водопровода

В Карасайском районе Алматинской области аварийные бригады в непрерывном режиме ведут работы по ликвидации последствий ЧС, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным акимата Карасайского района, из-за обильных осадков в последние дни река Аксай вышла из берегов. В ходе проведения работ по возвращению реки в русло и ликвидации последствий была повреждена местная водопроводная сеть.

В результате этого подача воды жителям села Жанатурмыс была временно приостановлена.

— К ликвидации возникшей аварийной ситуации в полном составе мобилизованы специалисты и аварийная бригада учреждения «Таусымалы Қызмет» акимата Карасайского района. Ремонтные работы по восстановлению стабильного водоснабжения для жителей села Жанатурмыс не прекращались всю ночь и продолжаются в непрерывном режиме, — сообщили в районном акимате.

Напомним, накануне, 2 июля, в Карасайском районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. Около 06:50 в селе Жанатурмыс на территории ТОО «Карьер Аксай» из-за обильных осадков и подмыва берега реки произошел сдвиг грунта.

В целях безопасности спасатели и местные власти оперативно эвакуировали жильцов 9 частных домов, расположенных в непосредственной близости от места происшествия, разместив их в безопасном месте.

Сложная паводковая ситуация из-за обильных дождей наблюдается и в других частях региона. Так, в минувшую среду в Енбекшиказахском районе резко поднялся уровень воды в реке Тургень, что привело к подтоплению нескольких инфраструктурных и туристических объектов.