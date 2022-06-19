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Жители села в Федоровском районе Костанайской области сообщили о падеже кур

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
19 Июня 2022, 16:52
Жители села в Федоровском районе Костанайской области сообщили о падеже кур

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – О падеже птицы в селе Ленино Федоровского района Костанайской области, граничащем с Россией, сообщила местная жительница, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Костанайские новости.

По словам Елены Едиковой, первая вспышка неустановленного заболевания случилась пару месяцев назад. Теперь – вторая.

«Я развожу кур-несушек и бройлеров. Всегда тщательно смотрю за птицей. На этой неделе выхожу из дома и понимаю, что у меня лежат куры. Ни две, ни три, а двадцать штук! У соседки за одну ночь погибли абсолютно все куры – 30 голов. А на следующее утро почти все птицы сдохли и у меня. В итоге я лишилась 50 несушек, а сейчас умирают бройлеры. На данный момент наша деревня почти полностью осталась без кур», – сообщила женщина.

Местный ветврач забрал несколько павших особей на экспертизу. Ее результат станет известен через одну-две недели.

Ситуацию прокомментировал директор ветеринарной станции района Нурлан Кыстаубаев.

«Да, птица начала болеть еще в начале года. Именно куры. Штук сто погибло в апреле. На анализ не отдавали, потому что люди сразу утилизировали тушки», - сообщил он.

Аналогичная ситуация в апреле текущего года произошла в Карабалыкском районе. Тогда ветврачи сослались на вероятное отравление птицы. По данным областного ветуправления, клинические признаки указывают на болезнь Ньюкасла.


Костанайская область   Происшествия   Сельское хозяйство  
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