Жители Риддера в ВКО очистили берег Журавлихи в рамках «Таза Қазақстан»

В Риддере в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» жители города вышли на уборку берега реки Журавлихи. В мероприятии приняли участие более 100 человек, также были задействованы три единицы техники, передает агентство Kazinform.

За время субботника с территории вывезли и очистили более четырех тонн мусора.

Фото: акимат ВКО

Заместитель акима города Риддера Канат Оралбек отметил, что подобные мероприятия помогают поддерживать чистоту и формировать ответственное отношение жителей к окружающей среде.

— В рамках акции «Таза Қазақстан» мы проводим уборку территории. Радует, что жители города активно участвуют в таких мероприятиях. Важно, чтобы каждый понимал: чистота нашего города зависит от нас самих, — отметил он.

Фото: акимат ВКО

Участники акции также призвали жителей бережно относиться к природе и не оставлять мусор в местах отдыха.