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    Жители Риддера в ВКО очистили берег Журавлихи в рамках «Таза Қазақстан»

    В Риддере в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» жители города вышли на уборку берега реки Журавлихи. В мероприятии приняли участие более 100 человек, также были задействованы три единицы техники, передает агентство Kazinform.

    Жители Риддера в ВКО очистили берег Журавлихи в рамках «Таза Қазақстан»
    Фото: акимат ВКО

    За время субботника с территории вывезли и очистили более четырех тонн мусора.

    Жители Риддера в ВКО очистили берег Журавлихи в рамках «Таза Қазақстан»
    Фото: акимат ВКО

    Заместитель акима города Риддера Канат Оралбек отметил, что подобные мероприятия помогают поддерживать чистоту и формировать ответственное отношение жителей к окружающей среде.

    — В рамках акции «Таза Қазақстан» мы проводим уборку территории. Радует, что жители города активно участвуют в таких мероприятиях. Важно, чтобы каждый понимал: чистота нашего города зависит от нас самих, — отметил он.

    Жители Риддера в ВКО очистили берег Журавлихи в рамках «Таза Қазақстан»
    Фото: акимат ВКО

    Участники акции также призвали жителей бережно относиться к природе и не оставлять мусор в местах отдыха.

    Жители Риддера в ВКО очистили берег Журавлихи в рамках «Таза Қазақстан»
    Фото: акимат ВКО
    Акции Таза Қазақстан ВКО Регионы Казахстана Мусор Экология Риддер
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор