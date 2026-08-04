Жители пожаловались на сброс заводских стоков в реку Бадам в Туркестанской области

В социальных сетях распространилась жалоба жителей Толебийского района на сброс мутной жидкости с местного завода по производству мороженого в реку Бадам, передает корреспондент агентства Kazinform.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, из трубы, проложенной вдоль арыка, вытекает белая жидкость, внешне напоминающая молоко. По словам местных жителей, это отходы предприятия и просят уполномоченные органы провести проверку.

Они предполагают, что в реку могли попадать вещества, используемые при промывке производственного оборудования. Жители опасаются, что это может нанести вред окружающей среде, и обращают внимание на массовую гибель рыбы в хозяйстве, расположенном вдоль реки Бадам в Толебийском районе.

По данным районного акимата, видео было снято 3 июля 2025 года жителем села Бірінші Мамыр (бывш. Первомаевка). На кадрах зафиксирован сброс производственных сточных вод ТОО «Балмұздақ» в реку Бадам.

— По данному факту аким сельского округа Маусынбеков выехал на место и изучил обстоятельства произошедшего. По итогам в компетентные государственные органы были направлены письма для принятия необходимых мер, — говорится в сообщении акимата Толебийского района.

кадр из видео

После жалоб жителей 20 июля 2026 года заместитель акима Толебийского района Бауыржан Кайратулы выехал на территорию ТОО «Балмұздақ», где вместе с представителями пострадавшего рыбного хозяйства обсудил ситуацию.

— Во время проверки была обнаружена труба, которую использовали для сброса производственных сточных вод. После чего провели работы по ее демонтажу. Однако 21 июля 2026 года вновь был зафиксирован факт слива сточных вод в реку Бадам, — добавили в акимате.

После повторного сброса районный акимат обратился в департаменты экологии, санитарно-эпидемиологического контроля и в специализированную природоохранную прокуратуру Туркестанской области. Ведомства попросили провести внеплановую проверку, отобрать пробы воды и принять предусмотренные законом меры.

Обращение с просьбой взять ситуацию на особый контроль направили министру экологии и природных ресурсов РК Ерлану Нысанбаеву.

Напомним, жители села в Толебийском районе на протяжении 20 лет жалуются на зловонный запах, исходящий от канализационной системы завода «Балмұздақ».