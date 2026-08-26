Жители пожаловались на поборы сельского акима в Туркестанской области

В социальных сетях жители Сайрамского района пожаловались на предполагаемые поборы при оформлении документов на жилье и землю. Власти региона поручили проверить опубликованную информацию, передает корреспондент агентства Kazinform.

Один из авторов обращения рассказал, что обратился к акиму Колкентского сельского округа Сайрамского района Туркестанской области после истечения срока действия документов на жилье.

— Я живу в селе Колкент. Мы обратились к акиму сельского округа, чтобы продлить срок действия документов на жилье. У меня три документа, и за продление каждого попросили по 100 тысяч теңге. Я обращаюсь за помощью к Генеральному прокурору Республики Казахстан. Нам не дают возможности работать. Просим разобраться в этой ситуации и оказать содействие, — сказал местный житель.

Другой житель Сайрамского района сообщил, что в марте 2024 года обратился к сельскому акиму по вопросу получения земельного участка для бизнеса в сфере рыбоводства. По его утверждению, чиновник пообещал оформить участок и попросил за это 3 млн теңге.

Мужчина утверждает, что передал деньги через водителя акима, но до сих пор не получил ни земельного участка, ни документов. По его словам, у него сохранилась расписка.

В акимате Туркестанской области сообщили, что районной администрации поручено изучить опубликованную информацию и провести проверку в соответствии с требованиями законодательства.

— Государственным служащим запрещено требовать от граждан платежи, не предусмотренные законом, либо какое-либо вознаграждение. Если указанные в публикации сведения подтвердятся, им будет дана соответствующая правовая оценка, — сообщили в областном акимате.

При этом в ведомстве подчеркнули, что сообщения в социальных сетях нельзя воспринимать как подтвержденные факты. Виновность должностного лица может быть установлена только по результатам проверки уполномоченных государственных органов и на основании вступившего в законную силу судебного акта.

В акимате призвали граждан при наличии конкретных сведений о незаконном требовании денег или даче взятки обращаться в правоохранительные органы. При необходимости областная администрация готова совместно с уполномоченными органами содействовать рассмотрению вопроса в рамках закона.

— Акимат Туркестанской области уделяет особое внимание соблюдению государственными служащими законности, норм служебной этики и прав граждан. Призываем жителей и представителей СМИ проверять достоверность сведений перед их распространением в социальных сетях и на интернет-ресурсах. В соответствии с законодательством Республики Казахстан за размещение или распространение ложной информации, в том числе на онлайн-платформах, предусмотрена ответственность, — добавили в акимате Туркестанской области.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменили правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в государственных органах и организациях. Теперь при выявлении таких рисков будут учитывать публикации в социальных сетях и информацию из интернет-ресурсов.