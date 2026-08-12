Публикации в соцсетях будут учитывать при выявлении коррупционных рисков в Казахстане

В Казахстане изменили правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в государственных органах и организациях. Теперь при таком анализе будут учитывать, в том числе, судебные решения, публикации в социальных сетях и информацию из интернет-ресурсов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующие изменения внесены приказом председателя Агентства РК по делам государственной службы от 6 августа 2026 года. Документ вступает в силу 13 августа.

Что изменится

Одно из основных нововведений — расширение источников информации, которые могут использоваться при выявлении коррупционных рисков.

В частности, при внутреннем анализе будут учитывать:

вступившие в законную силу судебные акты, связанные с деятельностью проверяемого объекта;

публикации и обращения в социальных сетях;

информацию на интернет-ресурсах, содержащую сведения о возможных коррупционных рисках.

Таким образом, основанием для изучения возможных коррупционных рисков сможет стать информация не только из внутренних документов организации, но и из открытых источников.

Какие сферы будут анализировать

Внутренний анализ будет охватывать организационно-управленческую деятельность, включая:

управление персоналом и определение должностей, подверженных коррупционным рискам;

предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

оказание государственных услуг;

выполнение разрешительных и контрольно-ревизионных функций;

распределение и освоение бюджетных средств;

государственные закупки;

бюджетное планирование;

заключение договоров с физическими и юридическими лицами;

разработку и эксплуатацию цифровых систем.

Когда можно проводить повторный анализ

Еще одно изменение касается случаев, когда в отношении организации уже проводился внешний анализ коррупционных рисков.

Если уполномоченный орган по антикоррупционной политике провел внешний анализ, внутренний анализ в этой организации будет проводиться не ранее чем через год после его завершения.

При этом по итогам внутреннего анализа его субъект сможет обратиться в уполномоченный орган с запросом о проведении внешнего анализа коррупционных рисков.

Как будут контролировать выявленные риски

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, будут использовать уполномоченные по этике, антикоррупционные комплаенс-службы и другие ответственные подразделения при проведении профилактической работы.

Информация о выявленных коррупционных рисках и выполнении мероприятий по их устранению должна предоставляться первому руководителю организации два раза в год — до 15 января и 15 июля.

Новые правила вступают в силу 13 августа 2026 года.

Ранее стало известно, что казахстанцам будут платить до 17,3 млн теңге за сообщения о коррупции.