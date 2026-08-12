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    Публикации в соцсетях будут учитывать при выявлении коррупционных рисков в Казахстане

    В Казахстане изменили правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в государственных органах и организациях. Теперь при таком анализе будут учитывать, в том числе, судебные решения, публикации в социальных сетях и информацию из интернет-ресурсов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Публикации в соцсетях будут учитывать при выявлении коррупционных рисков в Казахстане
    Коллаж: Kazinform / ИИ

    Соответствующие изменения внесены приказом председателя Агентства РК по делам государственной службы от 6 августа 2026 года. Документ вступает в силу 13 августа.

    Что изменится

    Одно из основных нововведений — расширение источников информации, которые могут использоваться при выявлении коррупционных рисков.

    В частности, при внутреннем анализе будут учитывать:

    • вступившие в законную силу судебные акты, связанные с деятельностью проверяемого объекта;
    • публикации и обращения в социальных сетях;
    • информацию на интернет-ресурсах, содержащую сведения о возможных коррупционных рисках.

    Таким образом, основанием для изучения возможных коррупционных рисков сможет стать информация не только из внутренних документов организации, но и из открытых источников.

    Какие сферы будут анализировать

    Внутренний анализ будет охватывать организационно-управленческую деятельность, включая:

    • управление персоналом и определение должностей, подверженных коррупционным рискам;
    • предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
    • оказание государственных услуг;
    • выполнение разрешительных и контрольно-ревизионных функций;
    • распределение и освоение бюджетных средств;
    • государственные закупки;
    • бюджетное планирование;
    • заключение договоров с физическими и юридическими лицами;
    • разработку и эксплуатацию цифровых систем.

     

    Когда можно проводить повторный анализ

    Еще одно изменение касается случаев, когда в отношении организации уже проводился внешний анализ коррупционных рисков.

    Если уполномоченный орган по антикоррупционной политике провел внешний анализ, внутренний анализ в этой организации будет проводиться не ранее чем через год после его завершения.

    При этом по итогам внутреннего анализа его субъект сможет обратиться в уполномоченный орган с запросом о проведении внешнего анализа коррупционных рисков.

    Как будут контролировать выявленные риски

    Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, будут использовать уполномоченные по этике, антикоррупционные комплаенс-службы и другие ответственные подразделения при проведении профилактической работы.

    Информация о выявленных коррупционных рисках и выполнении мероприятий по их устранению должна предоставляться первому руководителю организации два раза в год — до 15 января и 15 июля.

    Новые правила вступают в силу 13 августа 2026 года.

    Ранее стало известно, что казахстанцам будут платить до 17,3 млн теңге за сообщения о коррупции.

    Коррупция Борьба с коррупцией АДГС Социальные сети
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор