Публикации в соцсетях будут учитывать при выявлении коррупционных рисков в Казахстане
В Казахстане изменили правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в государственных органах и организациях. Теперь при таком анализе будут учитывать, в том числе, судебные решения, публикации в социальных сетях и информацию из интернет-ресурсов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Соответствующие изменения внесены приказом председателя Агентства РК по делам государственной службы от 6 августа 2026 года. Документ вступает в силу 13 августа.
Что изменится
Одно из основных нововведений — расширение источников информации, которые могут использоваться при выявлении коррупционных рисков.
В частности, при внутреннем анализе будут учитывать:
- вступившие в законную силу судебные акты, связанные с деятельностью проверяемого объекта;
- публикации и обращения в социальных сетях;
- информацию на интернет-ресурсах, содержащую сведения о возможных коррупционных рисках.
Таким образом, основанием для изучения возможных коррупционных рисков сможет стать информация не только из внутренних документов организации, но и из открытых источников.
Какие сферы будут анализировать
Внутренний анализ будет охватывать организационно-управленческую деятельность, включая:
- управление персоналом и определение должностей, подверженных коррупционным рискам;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- оказание государственных услуг;
- выполнение разрешительных и контрольно-ревизионных функций;
- распределение и освоение бюджетных средств;
- государственные закупки;
- бюджетное планирование;
- заключение договоров с физическими и юридическими лицами;
- разработку и эксплуатацию цифровых систем.
Когда можно проводить повторный анализ
Еще одно изменение касается случаев, когда в отношении организации уже проводился внешний анализ коррупционных рисков.
Если уполномоченный орган по антикоррупционной политике провел внешний анализ, внутренний анализ в этой организации будет проводиться не ранее чем через год после его завершения.
При этом по итогам внутреннего анализа его субъект сможет обратиться в уполномоченный орган с запросом о проведении внешнего анализа коррупционных рисков.
Как будут контролировать выявленные риски
Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, будут использовать уполномоченные по этике, антикоррупционные комплаенс-службы и другие ответственные подразделения при проведении профилактической работы.
Информация о выявленных коррупционных рисках и выполнении мероприятий по их устранению должна предоставляться первому руководителю организации два раза в год — до 15 января и 15 июля.
Новые правила вступают в силу 13 августа 2026 года.
Ранее стало известно, что казахстанцам будут платить до 17,3 млн теңге за сообщения о коррупции.