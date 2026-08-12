Казахстанцам будут платить до 17,3 млн теңге за сообщения о коррупции

В Казахстане изменились правила поощрения граждан, сообщивших о фактах коррупции или оказавших содействие в борьбе с коррупционными правонарушениями, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующие изменения внесены приказом председателя Комитета национальной безопасности от 5 августа 2026 года.

Документ уточняет порядок рассмотрения обращений и выплаты вознаграждений гражданам, которые сообщили о готовящемся, совершаемом или совершенном коррупционном правонарушении.

При этом государственные служащие, в чьи должностные обязанности входит обязательное информирование руководства или уполномоченных органов о ставших им известными фактах коррупции, поощряются Службой по противодействию коррупции КНБ или территориальными органами КНБ. Для них предусмотрены грамота или благодарность.

Согласно установленной формуле расчета, размер вознаграждения зависит от суммы взятки или причиненного ущерба. При максимальном предусмотренном размере выплаты гражданин может получить до 17,3 млн теңге. Сумма рассчитана исходя из действующих нормативов и размера МРП на 2026 год.

Как получить вознаграждение

Лицам, имеющим право на поощрение, уполномоченные органы должны разъяснить порядок подачи заявления.

После обращения орган, осуществляющий противодействие коррупции, в течение 10 рабочих дней направляет в Службу по противодействию коррупции КНБ либо территориальный орган необходимые документы.

В их числе:

ходатайство о поощрении;

копия заявления с регистрационным номером;

документы по административному делу — в случае привлечения нарушителя к административной ответственности;

вступивший в силу обвинительный приговор либо постановление о прекращении уголовного дела — по уголовным делам;

копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

справка банка о наличии и номере текущего счета в национальной валюте.

Для награждения грамотой или объявления благодарности заявление самого гражданина в пакет документов не включается.

После получения материалов Служба или территориальный орган в течение пяти рабочих дней проверяет их полноту и соответствие установленным требованиям.

Затем материалы рассматривает специальная комиссия. В ее состав должны входить не менее пяти сотрудников Службы или территориального органа КНБ.

Когда выплатят деньги

Если комиссия принимает решение о поощрении, руководитель Службы или территориального органа в течение одного рабочего дня издает соответствующий приказ.

Этот приказ является основанием для выплаты единовременного денежного вознаграждения, а также для награждения грамотой или объявления благодарности.

Деньги должны быть перечислены на банковский счет заявителя в течение месяца после издания приказа.

Размер единовременного вознаграждения определяется в соответствии с установленными правилами в зависимости от обстоятельств и результатов рассмотрения сообщения о коррупции.

Новые правила вступают в силу 22 августа 2026 года.

Ранее сотрудники Отбасы банка брали деньги за жилье и подделывали документы.