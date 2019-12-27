Жители поселка кормят спасателей, работающих на месте крушения самолета

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Жители поселка Гульдала организовали питание для спасателей, работающих на месте крушения самолета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Сети опубликовано видео, в котором говорится о том, что местные организовали чай, хлеб, еду для спасателей.

«Казахстанцы все объединились в помощь пострадавшим!», - говорится в посте.

Ранее сообщалось, что алматинцы выстроились в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших при крушении самолета.





Сегодня борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа. Cамолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

По предварительным данным, число погибших составило 12 человек.

По поручению Президента РК создана правительственная комиссия во главе с Премьер-Министром.





Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета и отметил, что виновники будут строго наказаны.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановили по всем направлениям.