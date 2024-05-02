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    01:03, 02 Май 2024 | GMT +6

    Жители Петропавловска начали возвращаться в свои дома

    Петропавловск, паводки, дома
    Фото: ДП СКО

    В Петропавловске полицейские, по согласованию с акиматом и департаментом по ЧС сопровождают жителей микрорайона Подгора, возвращающихся в не потопленные паводком дома. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу департамента полиции СКО. 

    Значительная часть Подгоры по-прежнему в воде. Полиция, спасатели, сотрудники акимата и волонтеры продолжают свою работу, выполняя профильные задачи и оказывая помощь людям.

    паводки, дома, Петропавловск
    Фото: ДП СКО
    паводки, дома, Петропавловск
    Фото: ДП СКО

    Стражи правопорядка ориентированы руководством департамента полиции не только на охрану общественного порядка и недопущение преступлений и правонарушений, но и на всемерную помощь населению. Люди в погонах сопровождают жителей, сотрудников коммунальных служб, ремонтников, техников и оценщиков к нужным локациям.

    — Сотрудники полиции заступают на патрулирование в две смены. Количество нарядов у нас не снижается. Мы сделали определенную передислокацию; с той зоны откуда вода у нас уходит — мы переходим в зону подтоплений. Население реагирует на определенные ограничения спокойно. По согласованию с акиматом и с департаментом ЧС пропускаем людей; жителей тех домов, которые ни при первой, ни при второй волне не были подтоплены. Сейчас они начинают заселяться, завозят свои вещи. В целом, обстановка стабильная, — отметил первый заместитель начальника управления полиции  Петропавловска подполковник полиции Алибек Габдуллин.

    Кроме дежурств на постах, пешего и автопатрулирования сотрудники городской полиции по-прежнему охраняют правопорядок, курсируя по подтопленному микрорайону на моторных лодках. Наряду с недопущением краж, их задача — не допустить фактов нахождения людей на воде, так как это создает прямую угрозу их безопасности и даже жизни.

    паводки, дома, полиция, Петропавловск
    Фото: ДП СКО
    паводки, дома, Петропавловск
    Фото: ДП СКО

    В целом, обстановка в подтопленных районах города — спокойная. Люди с пониманием относятся к работе представителей власти и с нетерпением ждут, когда уйдет вода.

    Как сообщалось,  этом году в СКО от наводнения пострадали около 3,9 тысячи домов, из них свыше 3,5 тысячи до сих пор остаются подтопленными. Большая часть их – в Петропавловске.

    В городе уже приступили к строительству новых домов для семей, чье жилье не подлежит восстановлению после паводка.

     

    Теги:
    ДЧС Северо-Казахстанская область Петропавловск Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Полиция Акимат Режим ЧС Жилье Общество Паводки в Казахстане Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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