Жители Петропавловска начали возвращаться в свои дома

В Петропавловске полицейские, по согласованию с акиматом и департаментом по ЧС сопровождают жителей микрорайона Подгора, возвращающихся в не потопленные паводком дома. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу департамента полиции СКО.

Значительная часть Подгоры по-прежнему в воде. Полиция, спасатели, сотрудники акимата и волонтеры продолжают свою работу, выполняя профильные задачи и оказывая помощь людям.

Фото: ДП СКО

Фото: ДП СКО

Стражи правопорядка ориентированы руководством департамента полиции не только на охрану общественного порядка и недопущение преступлений и правонарушений, но и на всемерную помощь населению. Люди в погонах сопровождают жителей, сотрудников коммунальных служб, ремонтников, техников и оценщиков к нужным локациям.

— Сотрудники полиции заступают на патрулирование в две смены. Количество нарядов у нас не снижается. Мы сделали определенную передислокацию; с той зоны откуда вода у нас уходит — мы переходим в зону подтоплений. Население реагирует на определенные ограничения спокойно. По согласованию с акиматом и с департаментом ЧС пропускаем людей; жителей тех домов, которые ни при первой, ни при второй волне не были подтоплены. Сейчас они начинают заселяться, завозят свои вещи. В целом, обстановка стабильная, — отметил первый заместитель начальника управления полиции Петропавловска подполковник полиции Алибек Габдуллин.

Кроме дежурств на постах, пешего и автопатрулирования сотрудники городской полиции по-прежнему охраняют правопорядок, курсируя по подтопленному микрорайону на моторных лодках. Наряду с недопущением краж, их задача — не допустить фактов нахождения людей на воде, так как это создает прямую угрозу их безопасности и даже жизни.

Фото: ДП СКО

Фото: ДП СКО

В целом, обстановка в подтопленных районах города — спокойная. Люди с пониманием относятся к работе представителей власти и с нетерпением ждут, когда уйдет вода.

Как сообщалось, этом году в СКО от наводнения пострадали около 3,9 тысячи домов, из них свыше 3,5 тысячи до сих пор остаются подтопленными. Большая часть их – в Петропавловске.

В городе уже приступили к строительству новых домов для семей, чье жилье не подлежит восстановлению после паводка.