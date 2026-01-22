Жители Павлодарской области лишились 4,5 млрд тенге из-за мошенников

В ДП Павлодарской области рассказали, мошенничество по итогам 2025 года стало главной проблемой для жителей региона. Рост составил порядка 30%, а касательно именно интернет-мошенничества превысил 50%.

— Распространёнными схемами стали звонки «из банка», «из полиции», «из службы безопасности» или «от родственников». В ответ полиция усилила аналитическую работу, взаимодействие с банками, профилактику через СМИ и социальные сети. При этом главным средством защиты остаётся осведомлённость граждан: ни один сотрудник банка или полиции не требует коды и переводы, — сообщил первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

Несмотря на проводимую работу среди населения, жители региона все равно попадаются на уловки. Более того, некоторые верят до последнего, что им звонили действительно не обманщики. Некоторые обращаются в полицию спустя пару дней, другие же платят кредиты по полгода и лишь потом понимают, что столкнулись с мошенниками.

Напомним, ранее в полиции рассказали, что жители Павлодарской области в среднем за сутки «отдают» мошенникам 6 миллионов тенге.