    16:27, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    6 млн тенге в среднем за сутки отдают мошенникам жители Павлодарской области

    Статистику привели в полиции, отметив, что ежесуточно к ним обращаются в среднем по 4-5 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    6 млн тенге в среднем за сутки отдают мошенникам жители Павлодарской области
    Фото: Freepik

    По данным ДП Павлодарской области, ущерб от действий мошенников разный. За этот год минимальный был 80 тысяч тенге, а максимальный 90 миллионов. Но если определить среднюю сумму, то ежесуточно от жителей региона обманщики получают 6 миллионов тенге.

    Между тем, не стоит заблуждаться, что под действия мошенников попадают лишь пенсионеры. Статистика показывает, что возраст потерпевших значительно сдвинулся, на уловки попадаются даже 16-летние. Проблема вся в психологическом давлении, при котором люди теряют бдительность и отключают критическое мышление. Рассказали и о павлодарке, которую спасать пришлось в буквальном смысле.

    — Получается, женщину нашли на ж/д мосту. Она уже в слезах была, собиралась покончить с жизнью, так как стала жертвой интернет-мошенничества. В дальнейшем мы взяли заявление, предоставили необходимые данные, оказались помощь психологическую, — рассказал оперуполномоченный отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Павлодарской области Султанбек Кадержанов.

    Оказалось, что женщина отдала мошенникам взятые в кредит 4 миллиона тенге. Ей обещали участие в инвестпроекте и последующий доход. В итоге она получила от злоумышленников 3 тысячи долларов и эти деньги ее попросили перевести на другой счет, объяснив, что отправили по ошибке. Таким образом она оказалась еще и дроппером. Все это и привело павлодарку в упадок.

    Напомним, ранее мы рассказывали, что в Казахстане участились случаи звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками органов госдоходов.

     

    Артём Викторов
    Автор
