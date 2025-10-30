Мошенники представляются сотрудниками КГД: в Комитете дали разъяснение

Злоумышленники сообщают о якобы просроченной декларации по формам 250 или 270, либо об ошибках в поданных данных, пытаясь выманить у казахстанцев личную информацию.

— Сотрудники органов государственных доходов не производят звонки. Соответственно, не требуют никаких кодов, паролей, личных данных. Тем более это касается как 250, 270 либо других форм, — подчеркнула официальный представитель КГД Гульжан Калменова.

В комитете напомнили, что обо всех уведомлениях и налоговых обязательствах граждане могут узнать только через официальные государственные сервисы.

Отметим, что в сутки в Астане перехватывают около 2 000 звонков от мошенников.

Агентство по финансовому мониторингу ранее также сообщило о росте случаев телефонного и онлайн-мошенничества, при которых злоумышленники используют имя Агентства. Как действовать в случае фальшивых звонков — читайте в нашем материале.